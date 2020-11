Wahl in Amerika : Warum der Rostgürtel an „Middle-Class Joe“ ging

Joe Biden startete seine Kampagne für das Präsidentenamt in der schmucklosen Halle einer Gewerkschaft in Pittsburgh. Es war im April 2019, und die Stadt im Bundesstaat Pennsylvania war nicht zufällig gewählt. „Wenn ich Donald Trump 2020 schlagen werde, dann wird das hier passieren“, sagte er seinen Zuhörern, die Schilder mit Aufschriften wie „Feuerwehrleute für Biden“ hochhielten. Städte wie Pittsburgh repräsentierten „hart arbeitende Amerikaner aus der Mittelschicht“, und die seien „das Rückgrat dieser Nation“.

Biden sollte recht behalten. Pennsylvania hat ihn am Samstag über die Schwelle gebracht, die ihn zum „President-Elect“ macht. Es ist damit nach Michigan und Wisconsin der dritte Bundesstaat aus dem „Rostgürtel“ rund um die Großen Seen, den Biden für die Demokraten zurückholen konnte, Trump hatte sie 2016 alle gewonnen. Diese Region ist das traditionelle Industrieherz des Landes, das aber in den vergangenen Jahrzehnten einen Niedergang des verarbeitenden Gewerbes erlebt hat. Vor vier Jahren hatte Trump die Vorherrschaft der Demokraten in der Region durchbrochen. Er hatte sich als Retter von Industriearbeitsplätzen inszeniert und versprochen, Fabriken in die Region „zurückzubringen“. Diese Botschaft kam an – reichte jetzt aber nicht mehr gegen Biden.