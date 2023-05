Fast zwölf Jahre ist es her, dass Moritz Kraemer einen mächtigen Gegner herausgefordert hat. Heute ist Krämer Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), aber im Auge des Sturms stand er im Sommer 2011. Damals arbeitete Krämer für Standard & Poor’s (S&P) und gehörte einem wichtigen Komitee der Ratingagentur an, das etwas Unerhörtes wagte: Es stufte die Ratingnote der Vereinigten Staaten von Amerika von der Höchstnote „AAA“ auf die zweithöchste Note herab.

Das war eine Ungeheuerlichkeit, die sich noch nie zuvor eine Ratingagentur erlaubt hatte: nämlich Zweifel an der Fähigkeit der Vereinigten Staaten anzumelden, ihre Schulden zurückzuzahlen. Ganz leise Zweifel zwar nur, weil es eben lediglich die kleinstmögliche Herabstufung war. Aber doch genügend, um sogleich eine zweite Frage aufzuwerfen: Würde mit den Zweifeln an den US-Staatsschulden auch die Rolle des US-Dollars als Leitwährung der Welt infrage stehen?

Die Erinnerung ist bei Leuten wie Moritz Kraemer deswegen so präsent, weil die Situation heute der damaligen durchaus gleicht. Denn 2011 standen sich ebenfalls Republikaner und Demokraten in einem Streit um die Schuldenobergrenze unversöhnlich gegenüber. Damals hieß der Präsident Barack Obama, aufseiten der Republikaner hatte er es mit John Boehner zu tun. Erst in allerletzter Sekunde erzielte man eine Einigung, die mit starken Ausschlägen an den Aktienmärkten in der ganzen Welt einherging. Auch dieses Mal haben es alle Beteiligten spannend gemacht.

Einigung im Schuldenstreit

US-Präsident Joe Biden und Oppositionsführer Kevin McCarthy einigten sich auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze, um einen Zahlungsausfall der USA zu vermeiden, wie McCarthy am Samstag in Washington bestätigte. Der von Bidens Demokraten kontrollierte Senat und das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus müssen dem Deal noch zustimmen.

Aber wie schon 2011 wachsen auch jetzt die Zweifel: Können Amerika und der Dollar wirklich noch ihre führende Position im Weltfinanzsystem aufrechterhalten, wenn die politischen Entscheidungsträger des Landes eine so ausgeprägte Bereitschaft zur Kollision zeigen?

Die Vormachtstellung bleibt

Versuche, die Bedeutung des Dollars zu reduzieren, hat es schon häufig gegeben. So hat jüngst erst der brasilianische Präsident Lula die Schwellenländer dazu aufgefordert, beim Handel untereinander nicht auf den Dollar zurückzugreifen, sondern auf ihre jeweils eigenen Währungen. Saudi-Arabien und China haben sogar eine Übereinkunft getroffen, den Rohstoffhandel zwischen ihren Ländern in der chinesischen Währung Renminbi abzuwickeln. Und das Beispiel Russlands zeigt, dass ein Land nicht all seinen finanziellen Handlungsspielraum verlieren muss, wenn man es aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausschließt, dessen tragende Säule der Dollar ist. Der Ausschluss galt als scharfe internationale Sanktion gegen Putins Regime.

Trotzdem sagt Moritz Kraemer: „Auch wenn die jüngsten politischen Auseinandersetzungen in den USA durchaus Anlass geben, den Status des Dollars kritisch zu sehen: Es ist nicht zu erwarten, dass er seine Vormachtstellung in der Finanzwelt verliert. Das liegt aber weniger an seinen Stärken als an den Schwächen der Alternativen.“