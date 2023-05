Finanzministerin Janet Yellen hat einen Brief an die Führung des Senats und des Repräsentantenhauses geschickt mit einer klaren Botschaft: Wenn die Kammern des Parlaments nicht schnell den Schuldendeckel anheben oder suspendieren, dann wird die Regierung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. „Nach unserer besten Schätzung werden wir im frühen Juni nicht in der Lage sein, den Zahlungsverpflichtungen der Regierung nachzukommen, möglicherweise schon am 1. Juni.“

Die Lage ist brisant. Präsident Joe Biden lud die Fraktionsführer zu einem Treffen am 9. Mai, um die politische Blockade aufzulösen. Das Repräsentantenhaus hatte in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf allein mit republikanischen Stimmen verabschiedet, der den Schuldendeckel von 31,4 Billionen Dollar anhebt, aber zugleich so tiefe Einschnitte bei den Staatsausgaben verlangt, dass die legislativen Erfolge der Biden-Regierung einschließlich Teile der Klimaschutzpakete nicht finanziert würden. Der Entwurf verstarb vor Ankunft im Senat, wo die Demokraten die Mehrheit haben. So lautet die gängige Beschreibung in Washington, wenn Gesetzentwürfe noch nicht einmal aufgegriffen werden.

Biden und die Demokraten verlangen kategorisch ein „sauberes Gesetz“ zur Anhebung des Schuldendeckels, das nicht durch Sparpflichten kontaminiert ist. Die Republikaner pochen dagegen darauf, dass es ohne Sparprogramm keine Anhebung des Schuldendeckels geben werde. Es ist nicht klar, wie die unversöhnlich scheinenden Positionen zusammengeführt werden können. Die Zeit wird eng, weil der Senat nur noch 14 Sitzungstage bis zum 1. Juni hat, das Repräsentantenhaus sogar nur zwölf Sitzungstage.

Projektion des Weißen Hauses

Angesichts der engen Frist darf man unterstellen, dass Finanzministerium und Federal Reserve einen Notfallplan haben für den Tag X, an dem Amerika seine Schulden nicht mehr bedient. Hinweise, wie es laufen könnte, gibt das Protokoll einer Telefonkonferenz der Fed vom 1. August 2011 unter Führung von Ben Bernanke, als Kongress und Weißes Haus sich in eine ähnliche Zwangslage manövriert hatten. Louise Roseman, die damals zuständige Operations-Chefin der Fed, referierte die Prinzipien, auf die Zentralbank und Finanzministerium sich verständigt hatten. Das Wichtigste: Tilgungs- und Zinszahlungen würden weiter geleistet. Alle anderen Zahlungen würden hinausgezögert.

Die Ökonomen des Weißen Hauses hatten Oktober 2021 schon einmal dargestellt, was passieren könnte. Rund 50 Millionen Amerikaner erhalten Rentenzahlungen durch die staatliche Sozialversicherung, weitere sechs Millionen Hinterbliebenen-Renten, die aufgeschoben würden. Aus früheren Untersuchungen weiß man, dass jeder vierte Staatsrentenempfänger keine andere Einkommensquelle hat. Zahlungen für die staatlichen Krankenversicherungen für rund 130 Millionen Amerikaner drohten ebenso zu stocken wie die Entlohnung von rund 1,4 Millionen Soldaten und Hilfspersonal.

Die Priorisierung, der zufolge Zinsen und Tilgungen zuerst zu leisten sind, wird gleichwohl vorgezogen, weil die Alternative als noch schädlicher angesehen wird. Die USA genießen bisher zwei Privilegien, die durch eine Zahlungseinstellung zur Disposition stünden: Der Dollar ist die globale Reservewährung. Die US-Staatsanleihen gelten bisher als sicherer Hafen der Weltwirtschaft. Die Anleihezinsen bilden die Basis für zahlreiche Finanzprodukte und Transaktionen, nicht nur in Amerika, sondern rund um den Globus. „Ein Zahlungsstopp würde Schockwellen durch die globalen Finanzmärkte schicken, die Kreditmärkte voraussichtlich einfrieren und einen Absturz der Aktienmärkte auslösen“, konstatierten die Ökonomen des Weißen Hauses.

Als Amerika 2011 kurz vor dem Zahlungsstopp stand, kam es zur kurzzeitigen Herabstufung der Staatsanleihen durch die Ratingagentur Standard & Poor’s und ebenso kurzzeitigen Zinsaufschlägen. Damals hatte die Politik nur mit einem Zahlungsstopp geflirtet, analysierte 2013 das Analysehaus Macroeconomic Advisers. Deshalb wären höhere Zinsen mit den entsprechenden Fernwirkungen fast sicher die Folge. Das bedeutete, dass auch die amerikanische Regierung selbst höhere Zinsen für ihre Anleihen zahlen müsste, während wegen einer wahrscheinlichen Rezession die Steuereinnahmen erodierten.

Politische und juristische Risiken

Bemerkenswerterweise reagieren die amerikanischen Anleihemärkte noch einigermaßen gelassen auf die Entwicklung. Der Ökonom Larry Kotlikoff weist darauf hin, dass die Erträge kurzfristiger Staatsanleihen (T-Bills) stark gesunken seien, der Bondpreis mithin gestiegen sei. „Du bezahlst keinen höheren Preis für eine Anleihe, wenn das Zahlungsausfallrisiko steigt“, schrieb der Ökonom in seinem Blog. Während Buchmacher die Wahrscheinlichkeit einen „Zahlungsausfalls“ inzwischen auf 35 Prozent einstuften, beziehe sich das nicht auf den Schuldendienst, sondern auf andere Leistungen.

Die Fortsetzung der Schuldendienste birgt allerdings eigene Risiken: Sie sind politischer und juristischer Natur. Politisch schwer zu vermarkten ist die Vorstellung, dass das amerikanische Finanzministerium chinesischen Anleihegläubigern fristgerechte Zahlungen garantiert, während Amerikas Rentner leer ausgehen. Klagen sind wahrscheinlich und dürften auf der Argumentation fußen, dass das Finanzministerium zu einer Priorisierung der Zahlungen nicht befugt sei, weil eine solch tiefgreifende Entscheidung vom Kongress getroffen werden müsse. Der wiederum hat die aktuelle Zwangslage herbeigeführt.