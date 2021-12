Hohe Inflation : US-Notenbank Fed fährt Anleihenkäufe weiter zurück

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beschleunigt angesichts der hohen Inflation das Zurückfahren ihrer Anleihenkäufe und erwartet für das kommende Jahr bis zu drei Erhöhungen der Leitzinsen. Die Fed kündigte am Mittwoch an, ihre Anleihenkäufe zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie um 30 Milliarden Dollar pro Monat und damit doppelt so stark wie bislang zurückzufahren. Die Leitzinsen bleiben zunächst zwischen Null und 0,25 Prozent.

Für das kommende Jahr signalisiert die US-Notenbank eine stärkere Straffung der Geldpolitik als zuletzt erwartet. Wie aus Prognosen der Fed vom Mittwoch hervorging, könnte der Leitzins, der aktuell in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, im Jahr 2022 auf 0,9 Prozent steigen. In der vorigen Prognose vom September war die Fed noch von einem Niveau von 0,3 Prozent ausgegangen. Für 2023 wird nun ein Zinsniveau von 1,6 Prozent angepeilt. Das wären 0,6 Prozentpunkte mehr als noch bei der letzten Prognose.

Die Fed steht wegen der anhaltend hohen Inflationsrate unter Druck, die Zügel der Geldpolitik anzuziehen. Die Zinsprognosen der Fed repräsentieren die im Mittel von den Mitgliedern des Zentralbankrats erwarteten Zinsschritte. Sie sind für die Notenbanker nicht bindend. Sie können die Geldpolitik stets angesichts der Entwicklung von Konjunktur und Arbeitsmarkt anpassen.

Fed-Chef Jerome Powell hatte schon Anfang Dezember in einer Kongressanhörung angekündigt, dass die amerikanische Notenbank angesichts der hartnäckigen Inflation ihre Geldpolitik etwas schneller straffen und das Anleihekaufprogramm einige Monate früher beenden könnte als bisher geplant. Zugleich distanzierte er sich von der Annahme, die hohe Inflation sei ein vorübergehendes Phänomen.

Im November betrug die amerikanische Inflationsrate 6,8 Prozent – einen so hohen Wert hat es seit fast 40 Jahren nicht gegeben. Selbst ohne die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und die rasant gestiegenen Energiekosten belief sie sich noch auf 4,9 Prozent. Seit März 2020 liegt der amerikanische Leitzins pandemiebedingt nahe Null. Fachleute rechnen mit zwei Zinserhöhungen im nächsten Jahr.

Einen Tag nach der Fed befindet am Donnerstag auch die Europäische Zentralbank (EZB) über die Zukunft ihrer Anleihekäufe. Erwartet wird, dass sie anders entscheidet als die amerikanische Notenbank. Zwar hat sie signalisiert, dass sie ihr Krisenprogramm PEPP im März auslaufen lassen will. Sie dürfte aber im Gegenzug ihr längerfristiges Anleihekaufprogramm APP um einen festen Betrag aufstocken, mit dem dann relativ flexibel etwa bis zum Jahresende 2022 Anleihen gekauft werden können. Zinserhöhungen stehen trotz der hohen Inflation bisher nicht auf ihrer Agenda. Seit Anfang 2016 liegt der Leitzins auf Null und war auch davor lange niedrig. Die Preise waren im November um 4,9 Prozent gestiegen und damit so stark wie noch nie seit der Euro-Einführung.