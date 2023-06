US-Notenbank : Die rätselhafte Leitzinspause

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat sich nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge im Juni eine Pause gegönnt. Die einmütige geldpolitische Entscheidung lautet, innezuhalten, um später umso stärker die Bekämpfung der Inflation fortzusetzen. Die Logik der Pause erschließt sich nicht. Die Zentralbanker erwarten in ihrer großen Mehrheit, dass zu Bändigung der Inflation noch zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr nötig sein werden, machen sie in den am Mittwoch veröffentlichen Prognosen.

Mit anderen Worten: Die Inflation ist immer noch zu hoch. Wenn sie aber weiterhin zu hoch ist, was soll der Aufschub?

Tatsächlich zeigen die jüngsten Konjunkturdaten, dass die Preise längst nicht mehr so schnell steigen wie noch vor einem Jahr. Doch sie liegen mit 5,3 Prozent Kerninflation immer noch deutlich über Zielmarke von 2 Prozent. Und gerade für Dienstleistungen, die als besonders hartnäckig gelten erweisen sich als hoch.

Wie passt die Pause zur von Fed-Chef Jerome Powell vorgetragenen Asymmetrie-These, der zufolge das Risiko, die Geldpolitik zu wenig zu straffen schwerer wiege als das Risiko, zu viel zu tun. Im ersten Fall drohen die Inflationserwartungen aus der Verankerung zu springen mit der Folge, dass die Preise kaum noch einzufangen sind.

Im zweiten Fall wird die Konjunktur stärker gedämpft als nötig, was aber mit einer Lockerung der Geldpolitik vergleichsweise schnell geheilt werden kann. Das war eine überzeugende These, von der Powell und seine Mitstreiter nun offenbar abrücken. Das ist beunruhigend.