US-Konjunktur : Finanzministerin Yellen sieht keine Anzeichen für Rezession

Aktualisiert am

Die amerikanische Finanzministerin weist Vorstellungen zurück, wonach das Land in eine Rezession geraten ist. Mehrere Entwicklungen sprächen dagegen.

Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat Vorstellungen zurückgewiesen, wonach das Land in eine Rezession geraten ist. „Wir sehen eine deutliche Verlangsamung des Wachstums“, sagte Yellen am Donnerstag. Aber eine echte Rezession ist eine „breit angelegte Abschwächung der Wirtschaft“, sagte sie. „Das ist nicht das, was wir derzeit sehen.“ Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sei zu erwarten gewesen, wenn man bedenke, wie schnell die Wirtschaft gewachsen sei, als sie sich von der Pandemie und den Arbeitsplatzverlusten erholt habe.

Yellen zeigte sich auch in der Frage optimistisch, ob der Kampf der Notenbank Fed gegen die Inflation zu einem ernsthaften Anstieg der Arbeitslosenquote führen werde, die 3,6 Prozent betrage. Die Finanzministerin verwies auf die anhaltende Schaffung von Arbeitsplätzen, die gute Finanzlage der privaten Haushalte, den Anstieg der Verbraucherausgaben und das Wachstum der Unternehmen.

Die Beschäftigung nimmt zu

Die Beschäftigung stieg im zweiten Quartal um 1,1 Millionen Arbeitsplätze, was in scharfem Kontrast zum durchschnittlichen Verlust von 240.000 Arbeitsplätzen in den ersten drei Monaten vergangener Rezessionen stehe, sagte Yellen.

Sie äußerte sich nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Daten, wonach die US-Wirtschaft das zweite Quartal in Folge schrumpfte, da die höheren Zinssätze die Unternehmensinvestitionen und die Nachfrage nach Wohnraum bremsten. Ökonomen sprechen von einer technischen Rezession, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander zurückgeht - so wie nun in den USA.