Der Solidaritätszuschlag ist erstaunlich langlebig. Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH), der die Klage eines sich geschröpft fühlenden Steuerzahler-Ehepaars kühl abservierte, haben seine Befürworter Oberwasser. Wie sehr, belegt ein kleiner Disput zwischen dem Finanzminister Baden-Württembergs und dem Präsidenten des Ifo-Instituts in München. Dazu später mehr. Klar ist, das höchste Steuergericht hat es nicht gewagt, nach bald dreißig „Soli“-Jahren der Politik in den Arm zu fallen. Es könnte ihr sogar neue Ausgaben-Spielräume verschaffen, ohne großen Ärger zu riskieren, der gemeinhin mit einer Steuererhöhung verbunden ist – wenn das Bundesverfassungsgericht nicht doch noch eingreifen sollte.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die höchsten Richter sind auf jeden Fall gefragt. Führende FDP-Politiker haben im August 2020 Verfassungsbeschwerde gegen das Solidaritätszuschlagsgesetz eingereicht, dazu gehörten Christian Dürr, der heute Vorsitzender der FDP-Fraktion ist, sowie Florian Toncar und Katja Hessel, beide seit Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretäre im Bundesfinanzministerium. Aber auch die beim BFH unterlegenen Kläger haben sich entschlossen gezeigt, ihren Fall vor das höchste deutsche Gericht zu bringen. Somit ist die Soli-Sache noch nicht endgültig juristisch entschieden.

Lindners schmerzhafte Niederlage

Bisher hat Olaf Scholz jeden Grund, „schlumpfig“ (so einst CSU-Chef Markus Söder) zu grinsen. Bevor der SPD-Politiker Bundeskanzler wurde, hatte er es als Finanzminister gegen den Rat vieler gewagt, die Last der Ergänzungsabgabe allein Besserverdienern zu überlassen. 90 Prozent der Einkommensteuerzahler wurden von der schwarz-roten Koalition entlastet. Seit Anfang 2021 zahlen nur noch etwa 3,5 Prozent den vollen Satz von 5,5 Prozent (bezogen auf ihre Einkommensteuer). Weitere 6,5 Prozent der alten Zahler profitieren wenigstens etwas von der Neuregelung.

Bis zur Scholz-Reform galt: Bis auf Niedrigstverdiener hatten alle Steuerzahler solidarisch zu sein, jeder nach seiner Steuerlast: Wer viel verdiente, zahlte viel Soli, wer wenig bekam, der wurde entsprechend gering belastet. Daraus wurde ein ganz neuer Soli: Wer viel Steuern zahlt, zahlt weiterhin einen hohen Zuschlag, wen weniger Steuern drücken, der wird von der Extralast befreit. Für die BFH-Richter fällt dieser Soli im Quadrat in die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. „Bei Steuern, die wie die Einkommensteuer an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, ist die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig und geboten“, urteilten sie. „Deshalb kann der Gesetzgeber auch bei der Ergänzungsabgabe, die im wirtschaftlichen Ergebnis eine Erhöhung der Einkommensteuer darstellt, solchen Erwägungen Rechnung tragen.“

Für Christian Lindner (FDP), der Scholz im Finanzministerium nachfolgte, war und ist das BFH-Urteil eine schmerzhafte Niederlage. Der liberale Politiker hatte seine Beamten angewiesen, den Soli in der Anhörung nicht zu verteidigen. In dem beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren spielt das Finanzministerium eine janusköpfige Rolle: Es muss als Finanzverwaltung die Soli-Erhebung vertreten, gleichzeitig hält ein gewichtiger Teil seiner Leitung die Erhebung für nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar. Lindner selbst gehört nicht zu den FDP-Beschwerdeführern in Karlsruhe. Aber er ist „politisch“ der Auffassung, der Soli müsste entfallen. Das wäre „die schnellste Form einer Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe“, sagte er am Tag der BFH-Entscheidung.

Politische Umverteilungsforderung

Während die FDP die Zusatzlast schon länger abstreifen will, sind SPD und Grüne engagierte Soli-Befürworter. Im Koalitionsvertrag wurde das Thema daher ausgeklammert – beide Lager mussten darauf bauen, dass die juristische Schlacht in ihrem Sinne ausgeht. „Die FDP sollte den Widerstand gegen den Soli jetzt endlich aufgeben. Auch die Ökonomen des Sachverständigenrats sagen, dass ein Soli für Topverdiener angesichts von Milliardenschulden gerechtfertigt ist“, meinte Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) nach dem Urteil. „Es geht um evidenzbasierte Politik, nicht um Lobbyismus für hohe Einkommen.“ Das Urteil des Bundesfinanzhofs sei aber auch ein Warnschuss für die gesamte Politik: „Wir können uns nicht immer drauf verlassen, dass Gerichte die Konflikte lösen, über die wir uns politisch nicht verständigen können.“