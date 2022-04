Von der Leyen : „Der Kreml ist abermals mit dem Versuch gescheitert, die EU zu spalten“

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnet den Unterbrechung der Gaslieferungen am Mittwoch als „eine weitere Provokation des Kremls“. Sie treffe die EU aber nicht unvorbereitet. Polen und Bulgarien würden nun von den Nachbarstaaten mit Gas versorgt.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Jetzt zahle sich aus, dass die EU in den vergangenen Jahren in die Verbindungen investiert habe, sagte sie. Die weitere Versorgung werde nun auf regionaler Ebene abgestimmt. Die EU-Kommission werde zudem die Arbeiten daran vorantreiben, russische Gas durch Erdgas und Flüssiggas anderer Anbieter zu ersetzen und in Kürze Vorschläge dazu vorlegen, wie die Abhängigkeit von Russland durch den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energieträger sowie Investitionen in die Energieeffizienz weiter verringert werden könne.

Nächstes Sanktionspaket wird vorbereitet

„Die Ära fossiler Energieträger kommt zu ihrem Ende und das für immer“, sagte von der Leyen. Die französische Ratspräsidentschaft habe angekündigt, so bald wie möglich ein Sondertreffen der europäischen Energieminister einzuberufen. „Der Kreml ist abermals mit dem Versuch gescheitert, die EU zu spalten“, betonte von der Leyen.

Konkrete neue Sanktionen gegen Russland kündigte sie indes nicht an. Der polnische EU-Botschafter hatte am Vormittag gefordert, dass sechste Sanktionspaket sofort in Kraft zu setzen und dabei auch ein Embargo auf Gas und Öl aus Russland zu verhängen. Von der Leyen betonte, das Sanktionspaket werde zum angemessenen Zeitpunkt veröffentlicht. Dabei nehme die Kommission auch die Öleinfuhr in den Blick, wie sie es schon beim Gas getan habe.

Mehr zum Thema 1/

Von der Leyen stellte klar, dass die Bezahlung von russischen Gas mit Rubeln ein klarer Verstoß gegen die EU-Sanktionen sei – zumindest wenn in den Verträgen die Bezahlung in Dollar oder Euro vorgesehen sei. Das sei aber in 97 Prozent der Verträge klar so vorgesehen.

Zuvor hatte der Finanzdienst Bloomberg berichtet, dass zehn europäische Unternehmen bereit seien, ihre Rechnungen in Rubel zu zahlen. Vier Unternehmen hätten das schon getan. Wenn Unternehmen Euro oder Dollar an die Gazprom-Bank überweisen und diese dann von der Bank in Rubel konvertiert und auf ein Rubelkonto eingezahlt werden, um von dort die Gasrechnung zu bezahlen, ist das nach Ansicht der Kommission wie auch des Rats keine Verstoß gegen die Sanktionen.