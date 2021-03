Reisen in der Pandemie : Die Wette auf den nächsten Urlaub

An Ostern ans Mittelmeer? Das ist möglich. Leichter wird es im Sommer. Am besten bucht man jetzt schon. Aber wo könnte Reisen vergleichsweise unbedenklich sein?

Stundenlang haben sich am Mittwoch die Länderchefs und die Bundeskanzlerin gestritten, wo die Corona-Regeln gelockert werden könnten. Es ging um Geschäfte, Kultur, Gastronomie. Aber eine Gruppe hat die Politik vergessen: die Urlauber. Auf den Osterurlaub sollen sie verzichten.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Für die mehr als reisehungrigen Deutschen ist das ein Schlag ins Gesicht. Und doch ist Hoffnung in Sicht. Zum einen gibt es immer noch Urlaubsziele am Mittelmeer, die deutlich niedrigere Infektionszahlen als in Deutschland aufweisen (siehe Karte). Sie sind daher vergleichsweise sicher für einen Urlaub. Möglicherweise sind sie an Ostern sogar ohne Quarantänepflicht zu bereisen. Viele weitere Mittelmeerziele könnten in den Sommerferien, vielleicht schon an Pfingsten, folgen.

Die Buchungszahlen nehmen zu

Einiges spricht dafür, sie jetzt auch schon zu buchen. Denn noch ist die Auswahl an Hotels und Flügen groß, der Andrang noch gering – auch wenn die Buchungen für Reisen, die in stationären Reisebüros und auf Online-Portalen getätigt werden, allmählich zulegen. In der zweiten Februarwoche seien sie gegenüber den Vorwochen merklich angestiegen, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) auf Basis der Auswertungen von Travel Data + Analytics (TDA) mit. Wie schnell die Ruhe vorbei sein kann, zeigte sich in England, nachdem die Regierung einen Sommer ohne große Beschränkungen angekündigt hat. Die Buchungszahlen bei Fluglinien und für Hotels am Mittelmeer explodierten. Wenn das auch in Deutschland passiert, könnten auch die Preise steigen. Auf Last-Minute-Rabatte sollte man nicht zu sehr spekulieren, weil viel mehr Menschen als früher kurzfristig buchen werden.

Infografik Inzidenzen in Urlaubsregionen Vergrößern

Wer stattdessen jetzt bucht, hat mehr Auswahl und erspart sich Preissteigerungen. Er muss aber die Unsicherheiten über die weitere Pandemie-Entwicklung in Kauf nehmen und kennt noch nicht die Einschränkungen, die in ein paar Wochen und Monaten gelten werden. Allerdings erleichtern flexible Stornoregeln eine spätere Umbuchung.

Aber wo könnte Reisen vergleichsweise unbedenklich sein, wo besteht ein größeres Risiko? Wie das Ostern oder im Sommer sein wird, kann man heute natürlich noch nicht sagen. Aber man kann ein bisschen darauf spekulieren. Eine Hilfe dafür geben die aktuellen Inzidenzwerte, gemessen an den Infektionszahlen je 100000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Die sind, grob gerechnet, etwa doppelt so hoch wie die in Deutschland verwendete 7-Tages-Inzidenz.

Mallorca, Sardinien, Istrien, La Palma

Bisher war Griechenland der Star. Bis zum Freitag waren Teile des Landes nie Risikogebiet gewesen, vor allem touristisch interessante Inseln wie Rhodos, Kreta und Korfu. Sie konnten also ohne Quarantäne-Auflagen bei der Rückkehr nach Deutschland angeflogen werden. Nach Zahlen des DRV werden die griechischen Inseln derzeit am stärksten nachgefragt, auch die Türkei sei beliebt. Noch verhalten gingen die Buchungen für spanische Ziele wie zum Beispiel die Balearen ein. Rund 60 Prozent der Buchungsumsätze beträfen die Sommersaison, ein Viertel die Zeit ab Oktober, also vor allem die Herbstferien. Auf die bis Ende April laufende Wintersaison – und damit auch die Osterferien – entfielen hingegen nur 13 Prozent der Neubuchungen.

Doch die Zahlen für die griechischen Inseln haben sich verschlechtert. Am Freitag wurden sie erstmals zum Risikogebiet erklärt. Ob sich die Lage bis Ostern wieder bessert, ist unklar. Griechenland hat zudem einen weiteren Haken: Urlauber müssen bei der Einreise für sieben Tage in Quarantäne. Und die Temperaturen zum Baden sind für den Osterurlaub noch zu kalt und viele Hotels noch geschlossen. Flüge werden allerdings schon angeboten. In eine positive Richtung haben sich hingegen Sardinien und das kroatische Istrien entwickelt. Sie weisen derzeit deutlich niedrigere Infektionszahlen als Deutschland auf. Istrien ist sogar seit Freitag kein Risikogebiet mehr und bietet sich daher für einen Urlaub an. An Ostern ist es dort allerdings noch zu kalt.