Medikamente im Ausland : In welchen Ländern sich eine Reiseapotheke lohnt

In welchen Ländern sich eine Reiseapotheke lohnt

In welchen Ländern sich eine Reiseapotheke lohnt

Ob es sich lohnt, eine Reiseapotheke mit in den Urlaub zu nehmen, hängt stark vom Zielland ab. Apotheken vor Ort können teuer sein – nicht nur in der Schweiz. Alltägliche Präparate kosten bis zu 10 Euro mehr.

Die Koffer sind gepackt, das Hotel reserviert, der Flug ausnahmsweise nicht annulliert? Dann kann der Sommerurlaub kommen. Ärgerlich ist es dann nur, wenn eine Krankheit einem die schöne Zeit am Zielort verdirbt. Gut also, wenn man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist: mit Schmerzmitteln, Antibiotika oder Durchfallta­bletten im Gepäck.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dabei gibt es in den beliebten Urlaubsorten in der Regel leicht zugängliche und gut ausgestattete Apotheken. Warum dann noch alles von zu Hause mitschleppen? Das meiste lässt sich auch vor Ort erwerben. Das ist zwar grundsätzlich richtig, wenn es einen nicht gerade in ganz exotische Gegenden verschlägt. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, je nach Land und Medikament deutlich mehr zu bezahlen.