Ferien in Deutschland : Wo Sie jetzt noch Ihren Urlaub buchen können

Wie schnell die Urlaubsdebatte kippt. Noch vor Wochen ging es um die gähnende Leere in den Ferienorten, nun gibt es ein neues Schreckenswort für Reisewillige: „Ausgebucht“. Vor allem für seit jeher beliebte Ziele innerhalb Deutschlands hören Urlaubssuchende das mittlerweile häufiger. Erste Ferienwohnungsvermieter auf Sylt haben alle Unterkünfte für den Sommer vergeben. Ähnlich ist die Lage auch anderswo. „An der Ostsee sehen wir in einigen Bereichen bereits eine Auslastung von über 80 Prozent in den Sommerferien“, sagt ein Sprecher der Ferienhaussuche Hometogo.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Mai war der Monat des Aufholens für die Tourismusbranche – und für Reisewillige der Monat des Nachholens aufgeschobener Buchungen. „Die Nachfragelage hat sich im Mai stark verändert“, sagt der Hometogo-Sprecher. Die Zahl der Suchen nach Ferienhäusern habe binnen eines Monats um mehr als 80 Prozent zugenommen.

Auch für das Ausland melden Reisebüros mehr Interesse. Ingo Burmester, der Zentraleuropachef von DER Touristik, berichtete jüngst, dass dort deutlich mehr Buchungen eingingen als üblicherweise im Monat Mai – auch im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Dennoch hinkt das Auslandsgeschäft in Summe dem Vorkrisenniveau weit hinterher, es hat Spuren hinterlassen, dass die wichtige Frühbucherphase 2021 ausgefallen war. Für Tourismus-Hochburgen im Inland kehrt die Normalität im Geschäft hingegen zurück.

Beliebte Orte schon jetzt nahezu ausgebucht

Der Ferienhausvermarkter DS Destinationsolutions hat beim Durchforsten seiner Datenbank festgestellt, dass für Juli und August an der gesamten deutschen Küste – Ostsee wie Nordsee – nur noch etwa jedes vierte Quartier verfügbar ist. 27 Prozent frei an der Nordsee, 26 Prozent an der Ostsee meldet das Unternehmen aus der Gruppe um den Hotelportalbetreiber HRS für August.

Diese Werte für gesamte Regionen dürften verdecken, dass an besonders gefragten Orten in Hotels und Ferienwohnungen schon jetzt kaum noch etwas frei ist. Der Rat, sich mit der Urlaubsplanung zu beeilen, kommt fast zu spät. Wer zum Beispiel für August eine Ferienunterkunft auf einer Nordsee-Insel sucht, hat noch eine Auswahl aus 15 Prozent des Gesamtsortiments. Auch für das Alpenvorland wird nur noch ein Drittel der Unterkünfte als verfügbar geführt.

Grenzenlose Furore herrscht beim Hotelverband Dehoga aber nicht. 45 Prozent der Betriebe sehen laut einer Umfrage, die der Verband Anfang Juni unter seinen Mitgliedern durchführte, immer noch ihren Fortbestand gefährdet. Im Januar waren es allerdings drei von vier Unternehmen. Unter den Betrieben mit Sorgen dürften vor allem Hotels sein, die nicht von der Lust nach einem kurzfristig geplanten Sommerurlaub profitieren: Betriebe, die ansonsten vom Geschäft mit Tagungen und großen Feiern leben, und Unterkünfte in Großstädten oder jenseits der Tourismus-Hochburgen.

Deutschland im Tourismus geteilt

„Wer Ruhe und Auswahl sucht, sollte auch die Regionen abseits der Dauerbrenner in Betracht ziehen“, lautet der Urlaubstipp von Gunilla Krebs aus der DS-Geschäftsleitung. Die HRS-Tochtergesellschaft ist als IT-Dienstleister für eine sechsstellige Zahl von Ferienwohnungen in Deutschland tätig, deren Eigentümer Inserate auf Portalen von Booking.com bis zu Fewo-Direkt über DS abwickeln lassen. Und der Datenbestand des Unternehmens zeigt, dass Deutschland im Wiedererstarken des Tourismus ein geteiltes Land ist.