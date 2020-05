Urlaub im Sommer : Bei uns ist es doch am schönsten

Die Seebrücke in Binz: An Ostern war hier nichts los (Foto), im Sommer soll das anders werden. Bild: dpa

Wir Deutschen lieben das Reisen. In den vergangenen Jahren knackten wir immer neue Rekorde. Fast zwei Milliarden Tage sind wir im Jahr auf touristischen Tagesausflügen oder längeren Reisen unterwegs – Geschäftsreisen nicht mit eingerechnet. Nie flogen die Deutschen so viel wie im vergangenen Jahr. Und auch, wenn die endlosen Staus auf den Autobahnen Richtung Süden etwas anderes vermuten lassen: Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist Deutschland. Ein Viertel von ihnen urlaubt am liebsten im Inland. Erst dann kommen Spanien (12,7 Prozent) und Italien (8,7 Prozent).

Auch 2020 sollte ein Rekordreisejahr werden. 72 Prozent der Deutschen planten laut Reiseanalyse im Januar einen Urlaub. Das waren noch einmal mehr als im vergangenen Jahr. Nur 11 Prozent wollten zuhause bleiben. Doch seit der Erhebung ist viel passiert. Die Verunsicherung ist in diesem Jahr groß. Werden wir überhaupt in den Sommerurlaub fahren können? Niemand weiß, ob die Fluglinien bis zu den Ferien wieder Ziele im Süden ansteuern werden. Niemand weiß, wie die Quarantänebestimmungen im jeweiligen Urlaubsland sein werden. Und auch die Politik bittet um umsichtiges Verhalten: Eine Rückholaktion wie im März, als 250.000 Deutsche wegen Corona an ihren Urlaubszielen gestrandet waren, werde es nicht noch einmal geben, mahnt das Auswärtige Amt. 50 Millionen Euro kostete den deutschen Staat das Heimholen seiner Bundesbürger und noch immer sind nicht alle zurück. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für alle Länder der Welt in der vergangenen Woche bis zum 14. Juni verlängert.