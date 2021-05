Reisen in der Pandemie : Urlaub im Ausland - was ist wieder möglich?

Nach dem Auslandsurlaub in die Pflichtquarantäne – diese Aussicht hat viele abgeschreckt. Gilt das noch?

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Für viele europäische Länder nicht mehr. Für eine steigende Zahl an Zielen lässt sich mit der neuen Einreiseverordnung, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat, die Rückreise in die Absonderung daheim vermeiden. Wer aus einem Risikogebiet - einer Region mit „erhöhtem Risiko für eine Infektion“ , meist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 an - heimkehrt, kann durch die Vorlage eines negativen Tests der Quarantäne entgehen. Wer den schon bei der Einreise hat, muss sich gar nicht isolieren.

Für Hochrisikogebiete - Regionen, in denen eine „besonders hohe Inzidenz“, in der Regel mehr als 200, besteht - gilt diese Erleichterung nicht. Dann ist ein „Freitesten“ frühestens am fünften Tag der zehntägigen Quarantäne möglich. Für sogenannte Virusvariantengebiete entfällt weiter auch die Freitestmöglichkeit, Heimkehrer müssen sich 14 Tage absondern.

Testen, Freitesten – müssen das auch Geimpfte?

Grundsätzlich nein, das ist eine entscheidende Neuerung der Einreiseverordnung. Für Geimpfte entfallen Test und Quarantäne, wenn sie einen Impfnachweis vorlegen können. Aber Achtung: Eine Erstimpfung mit einem Vakzin, für das zwei Termine nötig sind, genügt nicht. Und die Befreiung gilt nur für Vakzine mit EU-Zulassung, die auch das Paul-Ehrlich-Institut auflistet – aktuell sind das die Stoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson.

Eine Impfung mit Sputnik V in Russland oder dem Mittel Sinovac aus China führt nicht zur Befreiung. Nachweislich Genesene können auch auf Test und Quarantäne verzichten. Für die wenigen Heimkehrer als Ländern, die das Robert-Koch-Institut als Virusvariantengebiete führt, gelten sämtliche der Erleichterungen nicht. Dazu zählen aber aktuell nur acht afrikanische Staaten, einschließlich Südafrika, sowie Brasilien und Indien.

Costa del Sol in Spanien, Kalabrien in Süditalien oder die griechische Insel Kreta - was gilt für Urlaub am Mittelmeer?

„Dem Sommerurlaub am Mittelmeer, nach dem sich so viele Menschen sehnen, steht nichts mehr im Weg“, jubelt schon Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV). Für Spanien, Italien und Griechenland, die traditionell zu den beliebtesten Reiseländern der Deutschen zählen, darf man das bei den aktuellen Infektionszahlen so sehen. Alle drei sind aktuell noch als Risikogebiete eingestuft, Griechenland lässt zum Wochenende den Tourismus aus den Inseln anlaufen, schon am Freitag landeten die ersten TUI-Urlauber auf Kreta.

Mit einem negativen Test ist auch für Nicht-Geimpfte keine Quarantäne nach der Rückkehr nötig. Das dürfte für Familien ein wichtiger Punkt sein, wenn Erwachsene zum Urlaub schon geimpft sind, Kinder aber nicht. Der Nachwuchs muss dann lediglich einen Test machen. Für Frankreich und Kroatien gilt das derzeit aber nicht, sie sind als Hochrisikogebiete eingestuft. Mallorca ist indes schon im März wegen niedriger Inzidenzwerte unter die Risikogebietsschwelle gerutscht.

Reiseländer verlangen auch Tests. Wie viele Tests sind für einen Urlaub nötig?

Mindestens zwei für Nicht-Geimpfte. Auch Spanien oder Griechenland verlangen wie Deutschland Nachweise von Ankommenden. Und im Detail gibt es Unterschiede: Nach Spanien kommt man mit einem negativen molekularbiologischen Test - dazu zählen PCR-Tests und sogenannte TMA-Tests, Griechenland verlangt ausdrücklich einen PCR-Test,. Die Negativresultate müssen schon mitgebracht werden. Deutschland akzeptiert beim Heimkehrern PCR-Tests, die nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, aber auch Antigentests, die nicht älter als 48 Stunden sind. Mitunter dürfen die Tests auch nach der Ankunft noch gemacht werden.

Wenn der Quarantänezwang gefallen ist, darf dann auf dem Rückweg aus einem Risikogebiet ohne weitere Vorkehrungen die Grenze nach Deutschland überquert werden?

Nein. Reisende – auch im Privatwagen – sind verpflichtet, online die Digitale Einreiseanmeldung (DEA) des Bundes auszufüllen. Wer das nicht tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Beförderungsunternehmen wie Bahn- und Fluggesellschaften oder Fährreedereien sind angehalten, bei Passagieren zu prüfen, ob die DEA erfolgt ist. Bei Flügen soll das schon vor dem Einstieg erfolgen, in Zügen ist das während der Fahrt noch möglich. Auslandsreisende ohne Anmeldung dürfen grundsätzlich nicht befördert werden. Die Bundespolizei kontrolliert stichprobenartig Einreisende. Für Flugreisende kommt eine weitere Auflage dazu - dazu mehr in den nächsten Antworten.