Urlaub 2022 : Die Reiselust kehrt zurück

Mit der Reise-Tristesse in der aktuellen Omikron-Welle der Corona-Pandemie will sich Eurowings-Chef Jens Bischof gar nicht lange aufhalten. Der Winter sei „schwierig“, keine Frage. Der Flugangebot ist ausgedünnt. Für die nächsten Monate ist der Chef der Lufthansa-Tochtergesellschaft aber geradezu euphorisch. „Wir erhalten für Ostern und vor allem für den Sommer jeden Tag Zehntausende Buchungen“, berichtet Bischof. Er rechne damit, dass 2022 ein „gutes Reisejahr“ werde.

Eurowings soll dann mit rund 100 Flugzeugen – mit mindestens so vielen wie vor der Pandemie im Kurz- und Mittelstreckengeschäft – Urlauber und andere Reisende befördern. Nach einem Stellenabbau am Beginn der Corona-Pandemie hat Eurowings schon wieder 750 neue Beschäftigte angestellt. Bischof legt nun nach mit Stellenangeboten für weitere 750 Flugbegleiter und Piloten. Denn seine Sommerpläne sind groß: Allein Mallorca will Eurowings im Sommer von mehr als 20 Startorten in Summe 380-mal anfliegen – jede Woche.

„Ich sehe uns vor einem steilen Aufstieg“, sagt Bischof. Der Blick in die eigenen Buchungsprogramme bestärkt ihn: „Wir sind ein guter Seismograph wie sich Reisebuchungen entwickeln.“ Tatsächlich ist er mit der Sommereuphorie nicht allein. Peter Krüger, Strategievorstand des Reisekonzerns Tui, hatte am Wochenende in der F.A.Z. gesagt: „Der Buchungstrend ist gut.“ Das Geschäft springe an, in Großbritannien habe die Omikron-Welle schon ihren Höhepunkt überschritten, in Deutschland stehe sie kurz davor.

Frühbucher wieder aktiv

Von der Entwicklung bei Tui profitiert auch Eurowings. Der Reisekonzern hat gerade bei der Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa zusätzliche Charterflüge bestellt. Die sollen im Sommer die konzerneigene Tuifly verstärken, um alle Urlauber in der Hochsaison ans Ziel zu bringen.

Der Billigflieger Ryanair kündigte am Montag an, im Sommer sogar 14 Prozent mehr Sitzkapazität anbieten zu wollen als in der Ferienzeit 2019. Für das im März endende Geschäftsjahr erwartet Ryanair noch einen Verlust von 250 bis 450 Millionen Euro – danach sollen deutlich sonnigere Zeiten folgen.

Dieser Ausblick fußt nicht bloß auf Wünschen und Hoffnungen der Unternehmen. Jüngste Zahlen des Reisemarktforschers TDA, der Buchungsumsätze von Reisebüros und Online-Portalen auswertet, zeigen, dass Ferien und Reisen wieder größere Themen in deutschen Haushalten sind. Nachdem in der Pandemie Reisende ihren Urlaub – wenn überhaupt – immer kurzfristiger gebucht hatten, erreichte das Frühbuchergeschäft im Dezember schon wieder die Hälfte des Vorkrisenniveaus.

„Nichts wie weg“, heiße es in Familien

Und nach dem Jahreswechsel ging es weiter aufwärts. „Die allein in den ersten zwei Januarwochen im Reisevertrieb erzielten Neubuchungsumsätze übertreffen die des gesamten Dezembers bereits deutlich“, teilte der Marktforscher mit. „Die Vorläufe für Buchungen werden wieder spürbar länger“, sieht auch Eurowings-Chef Bischof die Normalität von einst zurückkehren.

Nach zwei Pandemie-Jahren laute in vielen Haushalten der Wunsch für den Sommer: „Nichts wie weg.“ Und anders als 2021 werde der Wunsch nun auch in größerem Maße wieder umgesetzt. Ein Grund: „Familien und auch deren Kinder sind mittlerweile in großer Zahl geimpft“, sagt Bischof.

Mehr Reiseangebote, mehr Flüge – nach zwei Jahren der durch fehlende Nachfrage erzwungenen Schrumpfkur planen Luftfahrt und Tourismus das große Aufstocken. Eurowings-Chef Bischof hofft dennoch, dass nicht zu viele zusätzliche Flüge in die Pläne kommen. Denn ein Überangebot würde zu einem scharfen Preiswettkampf führen. Für Airlines käme der zur Unzeit, Fluggesellschaften sehen sich steigenden Kosten durch erhöhte Gebühren und anziehende Triebstoffpreise ausgesetzt.

„Der, der nachhaltig und rational wirtschaftet, wird die Prognose wagen, dass die Preise steigen“, sagt Bischof daher. Es dürfte eine Spitze gegen Ryanair sein. Denn der Billigflieger hat mitgeteilt, dass zumindest aktuell Kunden möglicherweise mit günstigen Tickets gelockt werden müssten. Für den Sommer kalkuliert aber auch der irische Billigflieger mit steigenden Ticketpreisen.

Mit Spartipps für einen preiswerten Urlaub hält sich Bischof zurück. Am ehesten seien günstige Preise auf dem Weg zu den Zielen zu erwarten, die viele Urlauber buchten und die von vielen Airlines angesteuert werden. Dazu zählten Mallorca, die Kanarischen Inseln und die größeren griechischen Inseln wie Kreta oder Rhodos.

Er sieht derweil noch Arbeit auf die Branche zu kommen, damit der erste große Urlaubssommer seit Pandemie-Beginn nicht die Reisenden im Warteschlangen oder Verspätungen führt. „Wenn wir mit Wachstum planen, dann wird das operativ herausfordernd“, sagt Bischof. Denn mehr Flüge erfordern wieder mehr Personal an Schaltern und Sicherheitskontrollen und auch den gleichzeitigen Einsatz von mehr Fluglotsen, die das größere Verkehrsaufkommen am Himmel dirigieren. „Wir müssen bei Kapazitätsaufbau Hand in Hand gehen“, mahnt Bischof.