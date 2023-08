Andreas Haase nimmt vor der Grünenchefin kein Blatt vor den Mund. „Die Spannungsqualität in Deutschland ist grottig“, sagt der Seniorchef eines Dresdner Elektrotechnikbetriebs und deutet auf einen Monitor, der ein Auf und Ab von Kurven zeigt. „Wir wissen, es ist nicht in Ordnung, die Versorger wissen es auch, aber alle machen mit.“ Ricarda Lang schaut betreten. „Hmmm“, sagt sie nur. Haase deutet dann noch auf einen alten Nachtspeicherofen, der im Nachbarraum steht. Ein guter Energiespeicher, findet er, aber außer Betrieb. „Was ist die Hürde?“, will Ricarda Lang wissen. „Die Versorger bieten das nicht mehr an“, sagt der Handwerksmeister. „Das ist eben nicht grün.“

Wie so viele Politiker ist auch die Ko-Vorsitzende der Grünen auf Sommertour. „Wohlstand mit allen: Investitionen in ein gerechtes Deutschland“, ist die Tour überschrieben. Die Termine auf dem Dresdner Industriegelände am Dienstag zeigen, dass sich die Begeisterung für die grüne Wirtschaftspolitik in Handwerkskreisen in Grenzen hält, auch wenn Andreas Haase der Grünenvorsitzenden später noch die Solaranlage und den damit verbundenen Speicher zeigt.

Vor dem Besuch bei „Haase Businesstechnik“ hat Lang schon die Kritik des Geschäftsführers der Dresdner Handwerkskammer zu hören bekommen. Das „Mikromanagement“ beim Heizungsgesetz, der geplante Industriestrompreis, die immer neuen Vorgaben: „Wir brauchen eine Vision, wie wir 2035 leben wollen“, findet Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski. „Da reicht es nicht, zu sagen, du sollst kein Auto fahren, du sollst eine Wärmepumpe einbauen, du sollst kein Fleisch essen.“ Das Leben müsse ja auch noch Spaß machen.

Im Osten tun sich die Grünen schwer

Ricarda Lang ist nicht allein in den Norden von Dresden gekommen. Der für Wirtschaft zuständige Fraktionsvize Andreas Audretsch ist auch dabei, der Dresdner Grünenabgeordnete Kassem Taher Saleh ebenso. Im kommenden Jahr wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Die Grünen müssen hier noch mehr Überzeugungsarbeit leisten als anderswo. In den Umfragen liegen sie aktuell zwischen 5 und 9 Prozent. Lang hört an diesem Tag in Dresden viel zu, fragt nach, was konkret die Politik nach Meinung der Praktiker ändern müsse. Audretsch verteidigt immer wieder die Politik von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), verweist etwa auf die geplante Reform des Strommarktdesigns. Andreas Haase macht aber nicht den Eindruck, als ob ihn das überzeugt.

Auf dem Weg von den Handwerkern zur Halbleiterfabrik von Bosch erläutert Lang im Gespräch mit der F.A.Z., was aus ihrer Sicht jetzt wirtschaftspolitisch wichtig ist. „Ich hoffe, dass wir uns zeitnah auf einen Industriestrompreis einigen. Es ist wichtig, energieintensive Unternehmen zu entlasten“, sagt sie. Für die Kritik von Mittelständlern, für ihre Furcht, gegenüber den Großen benachteiligt zu werden, hat Lang Verständnis, sagt aber auch: „Wenn große Industriebetriebe abwandern, ist das auch für die Zulieferer, also unseren Mittelstand, schlecht. Vom Industriestrompreis profitiert letztlich der gesamte Standort.“