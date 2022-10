Sollte jemand alle Artikel über das Quartett sammeln, reicht ein Kühlschrank nicht mehr aus. Denn ihr Mix aus Indie-Rock, Pop und Folk findet Anklang. Seit 2019 hat sich ein gewisses Momentum aufgebaut. 2020 sollte ihr erster großer Festivalsommer werden. Als Deutschland zum ersten Mal in einen Lockdown ging, wären es nur noch eineinhalb Wochen bis zur ersten eigenen Tour gewesen. Stattdessen: Vollbremsung, Warten – und auch ein wenig Hoffen, dass das Momentum anhält. Hat es. So viel lässt sich sagen.

Hamburg, MS Dockville, 19. August 2022

Gegen fünfzehn Uhr ist ihr Auftritt noch gut vier Stunden entfernt. Entspannt sitzen sie rauchend an einer Feuerstelle gleich vor einem in die Jahre gekommenen Gebäude, wo die Band ihre Garderobe bezogen hat. Das Dockville-Gelände liegt in einem Gewerbegebiet im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, gleich am Hafen mit besten Blick auf einen alten Speicher. Das Festival ist ein bekannter Name in der Indie- und Elektro-Szene. Neben den zwei Hauptbühnen säumen viele kleinere und Holzaufbauten das Gelände, Kunst wird ausgestellt – vieles improvisiert, aber mit Charme.

Donnerstag standen sie in Jena auf der Bühne, am Morgen sind sie in Hamburg angekommen, erzählt Bösing. Seine Freundin ist für den Trip mit drei Konzerten dabei. Ein Kumpel der Band fährt ebenfalls mit. Im Backstagebereich des Dockville herrscht ein munteres Kommen und Gehen. Immer wieder begrüßen sich flüchtig Bekannte. Wer Zutritt zum Haus hat, versorgt Freunde davor mit Gratis-Getränken. Auch Waizeneggers älterer Bruder Lorenz schaut aus Berlin vorbei. Er ist Geschäftsführer der Provinz GmbH. Ein weiterer Beleg für das System Provinz: Vieles bleibt unter engen Vertrauten, die wie die Band in ihre Jobs reinwachsen mussten.