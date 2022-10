Nach Empfehlungen der Gaskommission : „Habeck sollte auf Thunberg hören“

Die FDP will die Reaktoren länger am Netz lassen, auch um sich nach der verlorenen Niedersachsenwahl zu profilieren.

Mit dieser Unterstützung konnte die FDP nicht rechnen. Die Initiatorin der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“, Greta Thunberg, springt den Liberalen in der Debatte um den Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke bei. Sie halte es für falsch, die Atomkraftwerke abzuschalten und stattdessen auf mehr Kohlekraft zu setzen, wie Habeck es tut. „Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden“, sagte Thunberg in der ARD.

Die Schwedin befeuert damit einen Streit in der Ampelkoalition, insbesondere zwischen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Habeck will nur zwei Kraftwerke in einen Reservebetrieb nehmen und voraussichtlich über das Jahresende hinaus laufen lassen. Lindner will auch das dritte Kraftwerk in Niedersachsen am Netz zu lassen. Diese Gegensätze werden vom schwachen Abschneiden der FDP in der Niedersachsenwahl noch verschärft – die Liberalen haben angekündigt, ihre Positionen härter durchzusetzen. Bundesweit sieht eine Wählermehrheit die Atomfrage wie die FDP. In Niedersachsen allerdings verlor diese an Rückhalt, während die Grünen hinzugewannen.