Zum Tode von Ferdinand Piëch : Ein Leben im Grenzbereich

Ferdinand Piëch zu treffen war stets ein Höhepunkt für den Wegbegleiter. Wer sich in Dingen des Automobils halbwegs auskennt, jedenfalls dafür interessiert, hatte es immer ein wenig leichter, selbst wenn es nicht um die heiße Seite des Motors sondern um die kalte der Ertragszahlen ging. Mit ruhigen, wohl gewählten Worten antwortete er auf Fragen, oft eine Pause zwischen zwei Sätzen machend, und der Berichterstatter war gut beraten, auf jede einzelne Formulierung genau zu achten.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Piëch war ein Meister der Gedankengänge, des Abschätzens der Zukunft, und er war auch ein Schelm. Es trug sich zu, dass der Autor dieser Zeilen mit Piëch beim Abendessen zusammensaß. Volkswagen hatte unter seinem Vorstandsvorsitz die Entwicklung eines Kleinwagens mit dem Namen Lupo angeschoben, der mit 3 Liter Verbrauch bestechen sollte. Piëch aber – wer das Gerücht einmal aufgebracht hatte, war nicht mehr vollständig zu klären – sei das nicht Rekordleistung genug, hieß es. Er strebe schon die nächste Herausforderung an, den Bau eines Autos mit 2 Liter Verbrauch. An diesem Abend nun stellte der Journalist die Frage, wie es um dieses Projekt bestellt sei, und Piëch antwortete in aller Seelenruhe: „Wir haben die Arbeit am 2-Liter-Auto eingestellt“. Das klang nach Sensation, es war ja auch eine, und es erschien die Schlagzeile, „VW stellt die Forschung am 2-Liter-Auto ein“.

Einleuchtende Begründung: Das Auto werde zu teuer, niemand werde bereit sein, für ein solches Fahrzeug die zu erwartenden 60.000 DM auszugeben. An der Markteinführung des Drei-Liter-Autos in Gestalt des Lupo, ließ Piëch wissen, werde VW indes festhalten. Der erschien dann auch und wurde ein Misserfolg. Doch die eigentliche Sensation hatte Piëch für sich behalten. Nehmen wir zu seinen Gunsten an, dass ihm die Idee erst später einfiel. VW stellte tatsächlich die Forschung am 2-Liter-Auto ein und machte sich stattdessen daran, ein Auto mit 1 Liter Verbrauch zu bauen. Das erschien einige Jahre später als Modell XL 1, Piëch fuhr damit triumphierend auf der Hauptversammlung von Volkswagen vor, und der Journalist war um eine Erfahrung reicher. Wer es mit Piëch zu tun hatte, musste wachsam sein, um Ecken denken und weit vorausschauen.

Vom Automobil fasziniert

Der Mann, der am Sonntagabend in Rosenheim im Alter von 82 Jahren verstorben ist, war nicht nur ein tüftelnder Techniker und penibler Entwickler, er war auch ein begnadeter Stratege in Dingen der Wirtschaft mit ihm im Zentrum. „Ich denke gern voraus“, hat er über sich selbst gesagt. In der wahrscheinlich deutlichsten Form trat diese Eigenschaft hervor, als sich die Führung von Porsche aufmachte, Volkswagen zu übernehmen. Es kam viel zusammen, auch mancher Zufall, doch schlussendlich obsiegte Piëch, und Porsche wurde eine weitere Marke im VW-Konzern.

Dorthin holte er auch sein lang ersehntes Objekt der Begierde im Lastwagenbereich, der schwedische Hersteller Scania ist Teil der Gruppe geworden und fährt an der Seite von MAN. Den italienischen Motorradhersteller Ducati wollte er haben und hat ihn bekommen. Nur der Wunsch, auch Alfa Romeo dem Markenreigen hinzufügen zu können, ist bis zuletzt unerfüllt geblieben.