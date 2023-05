Khai Wu hat den Kampfnamen „The Shadow“. So nennt er sich, weil jemand nach einem Kampf mal auf ihn zukam und sagte, er sei schwer zu treffen, so als ob er ein Schatten wäre. Wus Trainingspartner Mark Zuckerberg schafft es manchmal trotzdem. Jedenfalls in dem Video von einer Trainingseinheit, das der Mitgründer und Vorstandschef des Internetkonzerns Meta vor einigen Monaten auf In­stagram veröffentlicht hat und in dem er sich mit Wu auf der Matte duelliert. „Nice“, sagt Wu darin wiederholt lobend. Zum Beispiel, als Zuckerberg ihn einmal am Oberschenkel packt und zu Boden wirft. Oder als der Multimilliardär auf dem Rücken liegt und in die Offensive geht, indem er sein Bein um Wus Hals schlingt. „Gute Arbeit, Mark“, sagt Wu am Ende zu seinem verschwitzten Partner.

Der Meta-Chef ist seit wenigen Jahren ein leidenschaftlicher Hobbykampfsportler. Er macht Jiu Jitsu, wobei er auch von Mixed Martial Arts oder MMA spricht, was Elemente verschiedener Kampfsportarten beinhalten kann. „Es ist der beste Sport“, sagte er unlängst in einem Podcast. Es habe etwas „Ursprüngliches“, und er sei schon bei seinem ersten Training so fasziniert gewesen, dass er sich gefragt habe, warum er das nicht schon sein ganzes Leben lang mache. Nach einer Stunde Kampfsport fühle er sich bereit, jegliches Problem in seiner Arbeit anzugehen.

Der 27 Jahre alte Wu sagt im Gespräch mit der F.A.Z., Zuckerberg sei „richtig gut“ und auch physisch „richtig stark“, jedenfalls stärker als der Durchschnitt. Und der Meta-Chef sei nicht der einzige Kampfsportfan aus der Technologieszene im kalifornischen Silicon Valley. Wu berichtet, sein Kampfsportstudio in der Region habe in den vergangenen Jahren einen Zustrom von Besuchern aus der Branche erlebt. Zuckerberg sagt, er habe mittlerweile viele seiner Freunde für den Sport begeistert und übe ihn auch gemeinsam mit ihnen aus. Es sei einfach toll, mit Freunden „herumzuringen“.

Wu beschreibt Jiu Jitsu als „Schach mit Körperteilen“. Der Sport erfordere „ständiges Lösen von Problemen“ und sei deshalb sehr komplex, darin liege gerade für die Tech-Klientel auch sein wesentlicher Reiz. Aber auch die Lust daran, sich im körperlichen Wettbewerb mit anderen Personen zu messen, spiele eine Rolle. „Es gibt diesen Dopaminschub, wenn man mit jemandem kämpft, ihn unterwerfen kann und er seine Niederlage eingestehen muss.“ Das sei eine andere Art des Wettbewerbs als etwa Golf oder Tennis, und in vielen Fällen ein „Ventil“. Jiu Jitsu sei auch ein vergleichsweise sicherer Kampfsport mit niedriger Verletzungsgefahr, etwa gemessen an Boxen.

„Die sehen oft nicht einschüchternd aus“

Rein äußerlich kann man die Hobbykampfsportler aus der Techindustrie offenbar unterschätzen. Wu hat beobachtet, viele von ihnen wirkten auf den ersten Blick harmloser, als sie es dann auf der Matte seien, es seien reichlich Brillenträger darunter. „Die sehen oft nicht einschüchternd aus, aber dann können sie einen in den Würgegriff nehmen.“ Dabei verließen sie sich in vielen Fällen nicht in erster Linie auf Athletik, sondern setzten mehr ihren Kopf ein. „Ihr Gehirn arbeitet schneller, und das gibt ihnen einen Startvorteil.“ Sie hätten ihren eigenen Kampfstil, der „sauber“ und „effizient“ sei. „Das ist brillantes Jiu Jitsu.“

Zuckerberg hat gesagt, ihm gefalle Kampfsport, weil er ihn sowohl physisch als auch intellektuell stark beanspruche und volle Aufmerksamkeit erfordere. „Wenn du nur eine Sekunde nicht aufpasst, liegst du am Boden.“ Zudem meint der 38 Jahre alte Meta-Chef, sein Hobby nütze ihm in seinem Unternehmen und gebe ihm Lektionen über „Flow“ und „Momentum“. Für ihn gehöre es zu den schwierigsten Dingen, zu erkennen, wann er etwas mit aller Kraft weiterverfolgen sollte und wann nicht. Deshalb sei es hilfreich, Intuition dafür zu entwickeln, wenn sich das Momentum drehe.