Online-Händler unter Druck : Schützt Amazon seine Mitarbeiter zu wenig vor Corona?

Es war am Nachmittag des Karfreitags, als Emily Cunningham in ihrem derzeitigen Homeoffice einen Anruf aus der Personalabteilung bekam. Ihr wurde mitgeteilt, sie sei mit sofortiger Wirkung entlassen. „Verstöße gegen interne Richtlinien“ seien der Grund dafür. Das Telefonat dauerte ungefähr eine Minute. Und so war Cunningham nach sieben Jahren auf einmal keine Mitarbeiterin des Online-Händlers Amazon mehr. „Ich war geschockt, dass Amazon mich feuern würde“, sagt sie im Gespräch mit der F.A.Z. Dabei ist ihr wohl bewusst, dass sie eine unbequeme Mitarbeiterin war.

Sie stand an der Spitze einer innerbetrieblichen Protestbewegung, die Amazon wiederholt heftig kritisierte und zu Streiks aufrief. Die Gruppe mit dem Namen „Amazon Employees for Climate Justice“ hat Druck auf den Konzern gemacht, mehr für den Klimaschutz zu tun, und verfolgt diverse andere Anliegen. Überrascht zeigt sich Cunningham davon, dass Amazon sich nicht schon vorher, sondern gerade jetzt von ihr getrennt hat. In den Wochen vor ihrer Entlassung hat sie sich mit ihrer Gruppe, die vor allem Mitarbeiter in technischen Funktionen umfasst, auf die Seite der Beschäftigten in Distributionszentren geschlagen. Unter diesen Kollegen, die nicht aufs Homeoffice ausweichen können, haben sich mittlerweile Dutzende mit dem Coronavirus infiziert, und Amazon ist vorgeworfen worden, nicht genug für ihre Sicherheit zu tun. An einigen Standorten kam es deshalb zu Streiks.