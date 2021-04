Aktuelle Daten : „Zombiefirmen“ könnten Insolvenzwelle auslösen

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Warnungen vor einer Welle an Insolvenzen, also einer großen Zahl an Unternehmen, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können und daher in Existenznot geraten. Obwohl viele Unternehmen in der Corona-Krise ums Überleben kämpfen, ist die Zahl der Insolvenzen jedoch gesunken. Ein Grund für dieses paradox erscheinende Phänomen ist, dass die Insolvenzantragspflicht ab März 2020 ausgesetzt wurde. Das soll verhindern, dass durch die Pandemie unverschuldet in Not geratene Unternehmen insolvent gehen und danach möglicherweise verschwinden.

Nach Einschätzung der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Gassen von der Humboldt-Universität zu Berlin und Urška Kosi von der Universität Paderborn könnte das zu einem Problem werden. Denn es sei gut möglich, dass im vergangenen Jahr viele an sich zahlungsunfähige und überschuldete Unternehmen auf die Anzeige einer Insolvenz verzichtet haben. Auf diese Weise seien „Zombiefirmen“ entstanden, die nur noch auf dem Papier „lebendig“ sind.

Diese „Zombiefirmen“ könnten eine Insolvenzwelle auslösen und den Neustart der Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie deutlich erschweren. Die Zahl der „Zombiefirmen“ und damit die Größe der Insolvenzwelle sei schwer abzuschätzen. Gassen und Kosi gehen davon aus, dass eine Lücke von 1400 Insolvenzanträgen entstanden ist – etwa 10 Prozent der gesamten Insolvenzen.

Zu ihrer Einschätzung kommen die beiden Wissenschaftler nach Auswertung von aktuellen Insolvenzdaten. Sie haben eine neue Datenbank aufgebaut, um das Phänomen der Insolvenzen in der Corona-Krise besser zu verstehen. Diese Datenbank ist im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsprojekts namens „TRR 266 Accounting for Transparency“ entstanden. Die auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Daten sollen die Prognose ermöglichen, ob den deutschen Unternehmen eine Insolvenzwelle droht. In die tagesaktuelle Datenbank fließen die Bekanntmachungen der Insolvenzgerichte ein. Auch eine Sortierung nach Branchen und Regionen ist möglich.

Interessante Details

Das eröffnet recht interessante Einblicke: Wie die Paderborner Wirtschaftswissenschaftlerin Kosi erläutert, ist die Zahl der Insolvenzanträge ausgerechnet in den Branchen besonders stark gesunken, die vergleichsweise wenig von der Pandemie betroffen sind. Auffällig sei das etwa im Fall von Autowerkstätten, deren Insolvenzanträge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent zurückgingen.

Das ist laut Kosi erstaunlich, denn die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gelte – zumindest formal – nur für Fälle, in denen die Pandemie für die finanzielle Schieflage gesorgt habe. Autowerkstätten jedoch gehören zur Daseinsvorsorge und bleiben auch während der Lockdowns offen. In Branchen dagegen, die relativ stark von der Pandemie betroffen sind, ist die Zahl der Insolvenzen laut Kosi trotz der ausgesetzten Antragspflicht deutlich gestiegen.