Aktienkurs, Brexit, Daimler, Elektromobilität, Trump – mit dem Sorgen-ABC des Münchner Premiumherstellers BMW kennt sich Oliver Zipse bestens aus. Als Produktionsvorstand fallen einige dieser Themen in seinen Bereich. Erst vor vier Wochen weihte der Manager im mexikanischen San Luis Potosí das 31. Werk des Münchner Autoherstellers ein. Es war ein wahrlich heißer Tanz, schließlich hatte der amerikanische Präsident Donald Trump BMW einst unverholen gedroht, in Mexiko produzierte Wagen mit 35 Prozent Einfuhrzoll für den amerikanischen Markt zu belegen. Die Bayern blieben unbeeindruckt und hielten an ihrer milliardenschweren Standortentscheidung fest. Zipse bekräftigte dies bei der Einweihungszeremonie wie es seine Art ist: ruhig und sachlich, aber doch entschieden. Die Vereinigten Staaten seien schließlich nicht das einzige Land, das den Schutz durch Importzölle suche, man werde gegebenenfalls schon die richtigen Lösungen finden, sagt er.

Der Posten des Produktionschefs ist so etwas wie der Königsmacher für BMW-Vorstände. Joachim Milberg, Norbert Reithofer und Harald Krüger – drei der letzten vier Vorstandsvorsitzenden verdienten sich allesamt hier ihre Sporen für den Schritt nach ganz oben. Nun also ist wohl Zipse an der Reihe: Nachdem der amtierende Vorstandschef Krüger am Freitag seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, will der Aufsichtsrat um Norbert Reithofer die Geschicke des Konzerns nach Informationen der F.A.Z. in die Hände von Zipse legen. Am 18. Juli trifft sich das Kontrollgremium in Spartanburg, der größten BMW-Fabrik, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.