Präsident des Handwerkerverbands : „Wir müssen aufpassen, dass Handwerker nicht unbezahlbar werden“

Herr Dittrich, Sie sind Dachdecker in Dresden. Wie lange vertrösten Sie derzeit Kunden, die einen Auftrag haben?

Vertrösten klingt so negativ. Es gibt Wartezeiten, keine Frage, einige Wochen, in einigen Bereichen des Handwerks teils auch einige Monate. Ich halte das aber für normal. Auf ein neues Auto warten die Menschen auch etliche Monate, warum nicht auch auf ein neues Dach oder ein neues Bad? Notfälle sollten natürlich möglichst schnell erledigt werden. Mein Eindruck ist, dass das in den allermeisten Fällen auch gelingt.

Werden die Wartezeiten perspektivisch eher sinken oder steigen?

Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt nach und nach in Rente, das trifft uns natürlich auch. Heute sind im Handwerk im Schnitt knapp drei Monate Wartezeit üblich. Künftig werden Kunden vermutlich auch mal sechs Monate auf einen Handwerker warten müssen. Dies hängt aber auch von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab.

Viele Betriebe haben mit Verweis auf die hohen Energiekosten ihre Preise kräftig erhöht – nicht nur Handwerker, auch Friseure oder Bäcker. Jetzt sind die Energiepreise deutlich gesunken. Müssten dann nicht auch die Preise sinken?

Es sind nicht allein die Energiepreise, die zu dem Kostenanstieg geführt haben. Die Löhne steigen, die Sozialbeiträge auch, in allen Bereichen geht es massiv nach oben. Das sind alles Kostenfaktoren, auf die die Betriebe keinen Einfluss haben. Und was man auch nicht vergessen darf: Viele Energieversorger haben sich im vergangenen Sommer zu den damals hohen Marktpreisen mit Gas eingedeckt. Da gehen die Vertragspreise jetzt nicht holterdiepolter wieder runter.

Die Preise werden also hoch bleiben?

Ich fürchte ja. Mir bereitet diese Entwicklung Sorge. Wir müssen aufpassen, dass Handwerker – selbst für die Mittelschicht – nicht unbezahlbar werden. Das liegt unter anderem eben auch daran, dass es in Deutschland eine massive Be­nachteiligung lohnintensiver Arbeit gibt. Die Beitragsleistungen zu unseren So­zialsystemen sind vor allem an den Faktor Arbeit und Lohn gekoppelt. Der Faktor Arbeit muss entlastet werden. Wie die Sozialsysteme künftig finanziert werden, muss auf den Prüfstand. Da will aber niemand ran. Damit nimmt die Politik in Kauf, dass der Anteil der Schwarzarbeit wächst.

Wie viel von dem, was der Kunde für eine Handwerkerstunde bezahlt, bleibt dem Betrieb?

Das hängt von der Branche und der Re­gion ab. Aber mal grob überschlagen: Wenn ein Handwerker 75 Euro je Stunde in Rechnung stellt, sind davon 19 Prozent Mehrwertsteuer. Bleiben 63 Euro. Etwa 20 Euro gehen für die Geschäftskosten drauf: für den Transporter, die Bohrmaschine, den Computer, das Büro. Wenn der Mitarbeiter brutto 20 Euro in der Stunde verdient, legt der Arbeitgeber denselben Betrag, eher noch mehr, an Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung, zur Be­rufsgenossenschaft, Feiertagszuschlägen, Urlaubsgeld und so weiter drauf. Da bleibt dann nicht viel übrig.

Viele Wohnungsunternehmen stoppen wegen der gestiegen Zinsen und Baukosten Neubauprojekte. Droht dem Handwerk nach Jahren mit prall gefüllten Auftragsbüchern jetzt die große Leere?

Ich selbst spüre das noch nicht, aber Dachdecker laufen bauablaufbedingt auch immer sechs bis acht Monate hinterher. Betriebe aus dem Rohbaubereich berichten dagegen schon, dass für dieses Jahr kaum noch Aufträge reinkommen oder sogar storniert werden. Die Bundesregierung muss höllisch aufpassen. Wenn der Neubau und die energetische Gebäudesanierung nicht schnell wieder Fahrt aufnehmen, drohen Kapazitäten im Baubereich verloren zu gehen, die wir auf längere Sicht dringend für Infrastruktur-, Wohnungs- und Sanierungsprojekte brauchen.

Haben Sie schon Wünsche beim Bundeswirtschaftsminister angemeldet?