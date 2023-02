Der Onlinemodehändler Zalando will Hunderte Stellen abbauen. Das geht aus einem internen Schreiben der beiden Ko-Chefs und Gründer Robert Gentz und David Schneider an die Belegschaft des Dax-Konzerns hervor, welches der F.A.Z. vorliegt. „Das ist eine sehr harte, aber notwendige Entscheidung, um uns auf die in der Zukunft liegenden Herausforderungen und Chancen vorzubereiten.“

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Insbesondere soll es um Stellen in der Verwaltung gehen, auch auf Führungsebene. Nicht betroffen sind Mitarbeiter in den Logistikzentren, dem Kundendienst und den stationären Outletläden. Auch operative Stellen bei den Zalando Studios, wo unter anderem die Produktfotos für Zalando und Dritte entstehen, sind aus dem Stellenabbau ausgeklammert. Welche anderen Bereiche wie stark betroffen sind, wisse der Vorstand selbst noch nicht. Unverzüglich sollen allerdings die Beratungen mit den Arbeitnehmervertretern beginnen.

Schneider und Gentz halten sich eine „breite Spanne“ an Optionen offen, einschließlich potentieller interner Versetzungen, Weiterbildungen oder „Unterstützung bei der Neuorientierung“. Auch Freiwilligenprogramme in den betroffenen Bereichen seien denkbar. Man wolle „alles geben, um unsere Kollegen während des Prozesses zu unterstützen“.

„Zu stark gewachsen“

Das Unternehmen hatte schon in den vergangenen Monaten das Tempo der Neueinstellungen verlangsamt und nur noch in einigen strategisch wichtigen Bereichen eingestellt. Während der Vorstellung einer neuen Organisationsstruktur im Dezember 2022 hatte es noch geheißen, dass mit dem Plan keine personellen Einsparungen einhergingen. Im Rahmen der Reform sollen Teams in lokalen Märkten gestärkt werden, um das Sortiment stärker auf die Kunden vor Ort anzupassen. Gleichzeitig sollen in einer Art Doppelstruktur Teams für spezifische Kundengruppen passgenaue Angebote erarbeiten, etwa für Kunden in den Bereichen „Beauty“ oder „Streetwear“. Der nun angekündigte Stellenabbau habe nichts mit der neuen Organisationsstruktur zu tun, heißt es aus Unternehmenskreisen.

ZALANDO SE -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Frankfurt Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

„Über die letzten Jahre sind einige Teile unseres Unternehmens zu stark gewachsen“, schreiben Gentz und Schneider in ihrem Brief. „Wir haben ein Komplexitätslevel erreicht, dass unsere Fähigkeit schnell zu reagieren beeinflusst hat.“ Tatsächlich stieg die Mitarbeiterzahl getrieben von rasantem Umsatzwachstum von 2020 bis 2021 von knapp 14.200 auf mehr als 17.000. Insider berichteten, dass im Prinzip jedes Team bekommen habe, was es wollte.

„Großes Unternehmen mit dem Mindset eines kleinen Unternehmens“

Seit diesem Jahr ist das anders. Die Konsumenten geben angesichts der immensen Preissteigerungen weniger Geld für Onlineshopping aus. Der Rückenwind durch die Pandemie habe 2022 nachgelassen, schreiben auch die Zalando-Chefs. „Das makroökonomische Umfeld ist herausfordernder geworden.“ Statt eines „großen Unternehmens mit der Struktur und dem Mindset eines großen Unternehmens“ müsse Zalando „ein großes Unternehmen mit dem Mindset und der Struktur eines kleinen Unternehmens“ sein, das Einfachheit, Pragmatismus und Sparsamkeit verkörpere.

Mehr zum Thema 1/

Zalando schließt sich mit dem Stellenabbau einer Reihe weiterer Technologiekonzerne an. Der Facebook-Konzern Meta kündigte die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern an, beim Google-Mutterkonzern Alphabet waren es 12.000, bei Amazon sind 18.000 Mitarbeiter vom Abbau betroffen. In Deutschland hatte zuletzt der Lieferkonzern Delivery Hero angekündigt, dass 156 Mitarbeiter in der Zentrale gehen müssen.