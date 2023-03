Corona ließ das Einkaufen im Netz boomen. Nun geraten immer mehr Einzelhändler in Schieflage. Bislang profitieren Zalando und Co. aber nicht davon – die Onlinehändler haben eigene Probleme.

Den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof oder die Schuhhändler Salamander und Görtz hatte es schon erwischt, vergangene Woche folgte die nächste Hiobsbotschaft für den deutschen Modehandel: Mit der Modehandelskette Peek & Cloppenburg startete ein weiteres Branchenschwergewicht in ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren. Die Umsätze im Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren sind 2022 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 real um 7,6 Prozent zurückgegangen. Von einem „herausfordernden Jahr“ berichtet ein Sprecher des Handelsverbands Deutschland (HDE).

Der Onlinehandel kann von den Pro­blemen stationärer Einzelhändler allerdings momentan nicht profitieren. Das zeigt nicht zuletzt die am Dienstag in Berlin veröffentlichte Jahresbilanz des größten europäischen Onlinemodehändlers Zalando . Dessen Umsatz schrumpfte 2022 sogar minimal um 0,1 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn brach von 468,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 184,6 Millionen Euro ein. Das lag allerdings deutlich über dem von Analysten erwarteten Gewinn von 157,4 Millionen Euro. Für 2023 pro­gnostiziert Zalando einen steigenden Gewinn zwischen 280 Millionen bis 350 Millionen Euro, die Umsatzentwicklung soll zwischen -1 und 4 Prozent liegen. Die Aktie notierte am Nachmittag nach einem kurzen Hoch am Morgen knapp 3 Prozent im Minus.