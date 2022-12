F.A.Z. exklusiv : Der große Umbauplan des Zalando-Konzerns

Der Onlinemodehändler Zalando stellt sich neu auf. Der Dax-Konzern wolle mit einer neuen Organisationsstruktur regionaler agieren und genauer auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen, kündigt Ko-Chef und Mitgründer David Schneider im Gespräch mit der F.A.Z. an. „Wir wollen weniger vom Funktionalen und mehr aus lokaler Kundenperspektive her denken.“

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft

Dafür sollen Teams in lokalen Märkten gestärkt werden, damit das Sortiment stärker auf die Kunden vor Ort angepasst wird. Gleichzeitig sollen in einer Art Doppelstruktur Teams für spezifische Kundengruppen passgenaue Angebote erarbeiten, etwa für Kunden in den Bereichen „Beauty“ oder „Streetwear“. Das kann beispielsweise der exklusive Verkauf von Schuhen einer angesagten Marke sein oder die Zusammenarbeit mit Influencern, um bestimmte Produkte zu präsentieren. Gerade bei letzterem bescheinigen Beobachter Zalando im Vergleich mit dem deutschen Konkurrenten About You noch viel Luft nach oben.