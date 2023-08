Nach einem historisch hohen Aktienkursverlust versucht der niederländische Zahlungsabwickler Adyen das Vertrauen der Anleger zurückzuerkämpfen. Er fragt in einer Serie von Investorengesprächen Anlegermeinungen ab und denkt über Schritte nach, den Aktionärsbedürfnissen entgegenzukommen. Das sagte Finanzvorstand Ethan Tandowsky im Gespräch mit der F.A.Z. in Amsterdam. Könnte es gar Quartalsberichte geben und kurzfristige Margenziele? Der Manager ließ das offen, lehnte sie aber auch nicht rundheraus ab. „Wir schauen uns an, was die richtigen Schritte sind“, sagte Tandowsky. „Alles liegt auf dem Tisch.“ Adyen werde aber ein Unternehmen mit langfristiger Orientierung bleiben. Wann Entscheidungen fallen, sagte er nicht.

Historischer Kurssturz

Adyen wickelt Zahlungen für Onlineplattformen und über Kartenleser in Läden ab. 2006 gegründet und 2018 an die Börse gegangen, avancierte dieser Star der Fintechbranche zu einem Schwergewicht im Amsterdamer Leitindex AEX. Vergangene Woche aber erlitt er einen spektakulären Rückschlag: Mit der Halb­jahresbilanz sackte der Kurs um knapp zwei Fünftel (39 Prozent) ab. Noch nie hat ein AEX-Mitglied aufgrund seiner operativen Entwicklung einen solchen Tagesverlust gesehen. Und nur einmal gab es nach Berechnung der Aktionärsschützervereinigung VEB überhaupt ein höheres Minus in der ersten niederländischen Börsenliga: die 63 Prozent des Handelskonzerns Ahold im Jahr 2003, aber sie lagen an der Bilanzaffäre einer amerikanischen Ahold-Tochtergesellschaft.