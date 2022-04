Yaël Meier im Porträt : Erklärerin der Generation Z

Aktualisiert am

Gefragte Beraterin: Die 21-jährige Yaël Meier ist Inhaberin der Beratungs- und Marketingagentur Zeam in Zürich. Bild: Lando Hass

Wenn Konzerne nicht wissen, wie sie die junge Zielgruppe am besten erreichen, rufen sie Yaël Meier an. Doch die 21-jährige Schweizerin berät nicht nur, sie will auch Veränderungen durchsetzen.