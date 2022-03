Kreislaufwirtschaft : Ein Spirit wie im Silicon Valley

Aktualisiert am

Die Kreislaufwirtschaft ist das nächste große Thema der Nachhaltigkeit. Alles sei vorhanden, um darin erfolgreich zu werden, findet ein Berater aus Wuppertal. Nun will er aus seiner Region das globale Circular Valley machen.

Zu den Selbstdarstellern der Wirtschaftswelt zählt sich Peter Muth eigentlich nicht. Doch jetzt steht er da im schwarzen Hoodie mit dem Schriftzug „Green Ocean“, seiner Firma, die er vor vier Jahren gegründet hat. Irgendwann habe er seine zwei Töchter angesehen und sich klargemacht, was wirklich zählt, sagt der 52 Jahre alte Gründer vor lauter Industrie- und Ministeriumsvertretern in der ehrwürdigen Wuppertaler Stadthalle. Wasserknappheit betreffe ein Drittel der Weltbevölkerung mindestens einen Monat lang im Jahr. Green Ocean wolle zur Lösung beitragen, sagt der Mülheimer.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Muth vertritt eines von 16 internationalen Start-ups, die mit einer Idee der Kreislaufwirtschaft in den Akzelerator der Circular Valley Foundation aufgenommen wurden. An diesem Abend präsentieren sie sich: Ein Recyclingunternehmen für Solaranlagen aus der Schweiz, ein Netzwerk zur Nylon-Wiederverwertung aus Textilabfällen in der Schweiz, ein Unternehmen aus Indien, das aus Containern Flüchtlingsunterkünfte macht, sind dabei. Und eben Green Ocean.