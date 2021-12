Outdoor-Küchen : „Beim Wintergrillen auf die Temperatur achten“

Aktualisiert am

Daniel Joachimmeyer baut Outdoor-Küchen in Niedersachsen und erklärt, warum immer mehr Menschen für diesen Luxus tief in die Tasche greifen. Vor allem Geselligkeit ist dabei ein wichtiger Faktor.

Herr Joachimmeyer, wir haben kurz vor Weihnachten. Wann haben Sie zum letzten Mal gegrillt?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge





Oh, das ist bestimmt schon drei, vier Wochen her. Ich hatte wenig Zeit. Aber ich bin gerade in der Planung mit meiner Familie und den Mitarbeitern. Denn das komplette Weihnachtsmenü wird natürlich gegrillt – und Outdoor ist Pflicht.

Wie oft werfen Sie denn den Grill in Ihrer Outdoorküche so an?

Ich muss zugeben, dass es bei mir so ähnlich wie bei dem Schuster ist, der die schlechtesten Schuhe hat. Ich habe nämlich zurzeit gar keine eigene Outdoorküche, geschweige denn einen ernstzunehmenden Grill. Die Prototypenküche aus meinem Garten nehmen wir gerade in der Firma auseinander und schauen, wie sie sich gehalten hat. Wir haben während Corona als teambildende Maßnahme aber immer freitags im Unternehmen gegrillt. Das machen wir regelmäßig und unabhängig von der Jahreszeit – denn es gibt kein schlechtes Grillwetter, nur unpassende Kleidung.