Unternehmen in China : Kofferpacken für den Ernstfall

So offen wie Carlos Tavares sprechen wenige. Wenn politische Spannungen wie in Iran und Russland in gegenseitigen Sanktionen enden, müsse sich ein Unternehmen entscheiden, sagte der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis fünf Tage vor Nancy Pelosis Besuch in Taiwan. Er selbst habe die Entscheidung für den viertgrößten Autohersteller der Welt, den er führt, derweil schon getroffen. „Wir sind ein westliches Unternehmen“, stellte Tavares klar. Ein Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) mit der staatlichen chinesischen Guangzhou Automobile Group stampfte er kürzlich ein. Tavares begründete das mit der seit fünf Jahren wachsenden Einmischung Pekings in die Geschäftswelt. „Westliche Unternehmen haben immer mehr Probleme in ihren chinesischen Betrieben“, resümierte der Stellantis-Chef.

Manch einer meint, Tavares habe gut reden. Mehr als 152 Milliarden Euro setzte sein Konzern voriges Jahr um, davon entfielen nicht einmal 4 Milliarden Euro auf die Region China, Indien und Südostasien. Entstanden aus der Fusion des italienisch-amerikanischen Herstellers Fiat-Chrysler mit dem französischen Hersteller Peugeot-Citroën, wäre ein Abschied aus Fernost für Stellantis somit zu verschmerzen. Andere haben es da viel schwerer, voran die deutschen Hersteller Volkswagen und Daimler. Mehr als jedes dritte Auto verkaufen sie mittlerweile in China, kein anderer Markt ist für sie wichtiger. Bei Daimler sind die Chinesen mit der staatlichen Beijing Automotive Group sogar größter Einzelaktionär. Im Grunde ist angesichts dieser Abhängigkeit als Unternehmen kaum vorstellbar, mit China zu brechen.

Doch genau so haben viele bis zum Vorabend des russischen Einmarschs in die Ukraine auch gesprochen. Renault plante Mitte Februar noch eine Pressereise nach Russland, wegen seiner Beteiligung an der Traditionsmarke Lada der vormals zweitwichtigste Absatzmarkt für die Franzosen. Auch Konzerne wie die Großbank Société Générale investierten bis zuletzt Milliarde um Milliarde in Russland. Auf einen Schlag stand alles zur Disposition. Sanktionspakete wurden geschnürt, die Börsenkurse fielen, das Russlandgeschäft löste sich in Luft auf. Was, wenn China Taiwan überfällt und sich das Szenario vom Frühjahr wiederholt? Wären die Unternehmen diesmal besser auf ein Exit-Szenario vorbereitet?

Viele Manager reagieren ausweichend, wenn man sie danach fragt. Aber man hört heraus: Intern läuft die Szenarioanalyse in den Konzernzentralen längst auf Hochtouren. Zum Beispiel bei Axa, Europas größtem Versicherer. Zwei Joint Ventures hat das Unternehmen in China, eines mit der staatlichen Industrie- und Handelsbank ICBC und eines mit der SPD Bank aus Schanghai, zudem eine 100-prozentige Tochtergesellschaft für Schadensversicherungen. Axa ist in China der größte ausländische Nichtlebensversicherer. „Wir spielen natürlich Szenarien durch“, antwortete Konzernchef Thomas Buberl im Juni auf die Frage, ob man auf eine Eskalation in Taiwan vorbereitet sei. Wenn man sich als Versicherer mit etwas auskenne, dann ja wohl mit der Analyse von Risiken.

„China bleibt ein Motor“

Nein, reduziert habe man die Aktivitäten in China mit Blick auf die geopolitischen Spannungen nicht, entgegnete Christophe Périllat, Chef von Frankreichs größtem Autozulieferer Valeo, vergangene Woche im Gespräch mit Journalisten. „China bleibt ein Motor“, hebt er hervor. Aber auch er lässt durchblicken, Risiken anders zu sortieren als noch vor ein paar Monaten. Man fahre eine „lokale Strategie“, sagte der Valeo-Chef. Einige Fabriken produzierten nur für den Markt, in dem sie stehen. Das reduziere Risiken. Auch der Vorsitzende eines anderen französischen Industriekonzerns sprach im Hintergrund ganz offen von der „Regionalisierung“ als neuem Zauberwort. Heißt: rein chinesische Mannschaft vor Ort, Bezugsquellen diversifizieren, und statt momentan noch 18 künftig maximal 15 Prozent Abhängigkeit von einem einzelnen Kunden.