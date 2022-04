Vereinfachte Software : Kuka arbeitet am „Roboter für jedermann“

Ein Blick in die Werkshallen zeigt reges Treiben. Denn wer glaubt, dass sich Roboter quasi selbst herstellen, wird eines Besseren belehrt. Die Maschinen mit Namen Titan oder Quantec in markantem Orange des Augsburger Traditionsunternehmens Kuka werden weitestgehend in Handarbeit montiert. Die Auftragsbücher sind voll. Was dabei besonders auffällt: „Wir bekommen derzeit vermehrt Anfragen von Unternehmen, die einen Teil ihrer Produktion in europäische Länder zurückholen möchten“, erzählt Kuka-Vorstandschef Peter Mohnen im Gespräch mit der F.A.Z. Die Corona-Pandemie hat in allen Industriesektoren die Grenzen der Globalisierung gezeigt: Lieferketten sind für Unternehmen zunehmend schwierig aufrechtzuerhalten, Logistikkosten explodieren, Produktion fällt wegen örtlicher Lockdowns einfach aus. Unternehmen überdenken deshalb ihre bisherige Ausrichtung – branchenunabhängig, wie Mohnen sagt. Anfragen kämen von Industrieunternehmen, der Medizin- und Elektronikindustrie ebenso wie der Chip- und Stahlproduktion.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Für Kuka sind das gute Nachrichten. Um das einstige deutsche Vorzeigeunternehmen, dessen markante Roboter vor einigen Jahren noch auf der Hannover Messe die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama begeisterten, war es ruhig geworden. 2016 war Kuka mehrheitlich durch den chinesischen Hausgerätehersteller Midea übernommen worden. Die Akquisition war trotz großer Zugeständnisse der Chinesen höchst umstritten, viele sorgten sich um die sensiblen Kundendaten hiesiger Firmen und fürchteten den Ausverkauf deutscher Spitzentechnologie. Der Fall Kuka wurde auch in Berlin zum Sündenfall, der eine Neuerung des Außenwirtschaftsgesetzes nach sich zog.