Papierfabrik : Von der Serviette zum Ikea-Tisch

Es ist warm in den Produktionshallen in Penig – bestimmt 35 Grad, und das schon um 8 Uhr am Morgen. Es ist laut und rattert in den alten Gebäuden der Papierfabrik. Hier werden kilometerlange Papierbahnen aus Fasern hergestellt, getrocknet und die gigantischen Rollen dann eingepackt. Doch etwas an diesem Ort ist anders als in so vielen anderen Fabriken, die in Deutschland stehen. Hier steht keine Wellblechhalle, sondern man ist in historischen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert.

In Sachsen stehen mit den riesigen Chip-Fabs in Dresden und den großen Autowerken in Leipzig sowie Zwickau ein paar der modernsten Fabriken der Welt. Mit Penig ist der Freistaat aber auch Heimat der ältesten noch in Betrieb befindlichen Papierfabrik Deutschlands, vielleicht sogar in ganz Europa. So genau kann das niemand sagen. Denn manche Unternehmen rechnen seit dem Zeitpunkt der Gründung, produzieren aber längst anderswo; andere sitzen vielleicht noch am gleichen Standort, produzieren aber mittlerweile ganz andere Waren. Hier in Penig wird seit 1537 Papier hergestellt – und zwar durchgehend.