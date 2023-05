Wolfgang Porsche wird 80 : Der Porsche mit Prinzessin

Wolfgang Porsches Familie pflegt eine langjährige Verbindung nach Mallorca. Sein Bruder Hans-Peter hatte sich dort schon in den Achtzigerjahren einen Traum erfüllt, als er einen Golfplatz der Spitzenklasse bauen ließ, mit 18 Löchern und malerischem Blick über die Bucht von Alcanada im Nordosten der Lieblingsinsel der Deutschen.

Auch Wolfgang Porsche war kürzlich wieder auf Mallorca, wenn auch im Westen – und sorgte mit der Frau an seiner Seite für Schlagzeilen in der Regenbogenpresse. Nachdem er die Scheidung von seiner dritten Ehefrau eingereicht hatte, reiste er mit Gabriela Prinzessin zu Leiningen an, einer bekannten Größe der High Society. Die beiden kennen sich seit Jahren, heißt es in Porsches Umfeld. Und die Prinzessin, die zuvor mit etlichen anderen Milliardären liiert war, beschere Porsche „im Lebensherbst noch einmal Frühlingsgefühle“, schrieb die „Bild“-Zeitung über das Paar.