Suche nach Lieferanten : Wasserstoff aus aller Welt

Wasserstoff wäre für viele Haushalte eine Lösung, um mit weniger russischem Erdgas über den Winter zu kommen. Dass es technisch funktioniert, zeigt ein Versuch in Sachsen-Anhalt, wo der Eon-Regionalversorger Avacon mehrere Hundert Gaskunden teilweise auf Wasserstoff umgestellt hat. Selbst ältere Heizungen und Thermen kommen mit dem Brennstoff gut zurecht. „Gestartet sind wir mit ei­ner Beimischung von 5 Prozent Wasserstoff, die sukzessive auf 20 Prozent hochgefahren wurde. Das läuft fehlerfrei, es gibt keine Beeinträchtigungen“, sagte Lars Wagner vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW), der das Projekt begleitet.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Der groß angelegte Test weist weit in die Zukunft. Denn das Gas ist teure Mangelware, erst recht kohlendioxidfrei er­zeugter grüner Wasserstoff. Deshalb läuft der Avacon-Test mit grauem Wasserstoff, der ganz profan aus herkömm­lichen Erdgas hergestellt wird. Der große Engpass für den grünen Wasserstoff ist sauberer Strom. Er muss die Energie für die Elektrolyse liefern, damit das Gas emissionsfrei aus Wasser gewonnen werden kann. Wenn Deutschland klimaneu­tral werden soll, wird Wasserstoff in riesigen Mengen benötigt: an erster Stelle überall dort, wo sich industrielle Prozesse wie in der Chemie- und Stahlindustrie nicht elektrifizieren lassen, im Verkehr sowie als Energiespeicher und Brennstoff für Kraftwerke, die einspringen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.