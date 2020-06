Nach Corona-Ausbruch : Wofür Fleischunternehmer Tönnies haften muss

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den Fleischverarbeiter Tönnies zur Rechenschaft ziehen – und sogar für Folgekosten des akuten Corona-Ausbruchs rund um dessen Betrieb haftbar machen, wie er am Montag angekündigt hat. Rechtlich dürfte das allerdings durchaus schwierig sein, wie arbeitsrechtliche Einschätzungen zeigen: Dazu müsste wohl nicht nur der Nachweis geführt werden, dass Tönnies Arbeitsschutzvorgaben vernachlässigt hat, sondern Infektionen geradezu mutwillig herbeigeführt hat. Und soweit die betroffenen Beschäftigten im Rahmen eines Werkvertrags tätig waren, liegt die Verantwortung für ihr Wohl obendrein vor allem bei demjenigen Unternehmen, mit dem sie ihren Arbeitsvertrag haben. Das wäre in diesem Fall aber gerade nicht die Firma Tönnies.

Arbeitsminister Heil führt indessen an, dass in Zusammenhang mit deren Betrieb erhebliche Kosten für die gesundheitliche Behandlung der Betroffenen entstanden seien, „aber auch für das, was da in der Region los ist“, äußerstenfalls also womöglich auch für Folgen eines Lockdowns im Kreis Gütersloh. „Ich glaube, dass wir prüfen müssen, welche zivilrechtlichen Haftungsmöglichkeiten es gibt in diesem Bereich“, sagte Heil in der ARD. Im Übrigen erwarte er „von diesem Unternehmen, dass alles getan wird, um den Schaden zu begrenzen, um tatsächlich auch einzustehen für das, was da angerichtet wurde“.

Wo hat die Infektionskette begonnen?

Bisher gibt es indes nicht einmal gesicherte Informationen darüber, wo genau die Infektionskette begonnen hat – ob während der Arbeit auf dem Fabrikgelände oder in einer Unterkunft für Werkvertragsbeschäftigte. Ohne nähere Erkenntnisse darüber dürfte eine Klärung von Haftungsfragen allerdings sehr schwierig sein. Die besagten Werkvertragsbeschäftigten sind in diesem Zusammenhang in der Regel osteuropäische Arbeitskräfte, die als Angestellte eines anderen Unternehmens einen vom Schlachthofbetreiber erteilten Auftrag ausführen.

Ein alltäglicher Anwendungsfall von Werkverträgen ist es, wenn etwa die Wände einer Fabrik zu streichen sind: Das Unternehmen beauftragt eine Malerfirma und deren Handwerker führen die Arbeiten dort aus, sind aber nicht beim Auftraggeber angestellt. Das Besondere der Fleischindustrie ist freilich, dass sie offenbar häufig das Kerngeschäft so organisiert: Fürs Schlachten und Zerlegen wird eine Fremdfirma beauftragt, die dies dann formal in eigener Regie mit ihren Mitarbeitern ausführt – wofür sie aber Fabriken des Auftraggebers nutzt. Das macht die Frage kniffliger, wer für Arbeits- und Infektionsschutz zuständig ist.

Laut Arbeitschutzgesetz ist das in erster Linie der Arbeitgeber – im einen Fall also die Malerfirma, im anderen dasjenige Unternehmen, das mit seinen Angestellten für die Firma Tönnies Fleisch zerlegt. Allerdings, so erläutert der Arbeitsrechtler Stefan Steeger, Anwalt in der Kanzlei Noerr in Düsseldorf, kommt der Auftraggeber ins Spiel, falls er für den Auftrag „Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften“ zur Verfügung stellt, wie es im Bürgerlichen Gesetzbuch heißt. Ein Bauunternehmer etwa müsse seine Baustelle so einrichten, dass auch für Beschäftigte der beauftragten Schlosser- oder Malerbetriebe keine Gefahr entsteht.

Eine Mitverantwortung ist Steeger zufolge zudem im Arbeitsschutzgesetz definiert: Es verpflichte Auftraggeber und -nehmer „sich hinsichtlich des Arbeitsschutzes abzustimmen, wenn ihre Beschäftigten gemeinsam an einem Arbeitsplatz tätig werden“. Doch ist diese Verantwortung abgestuft: Daraus resultiere „keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Auftraggebers, für den Schutz der Beschäftigten des Auftragnehmers Sorge zu tragen“. Kurz gefasst: Falls in der Fabrikhalle des Auftraggebers etwas nicht in Ordnung ist, müsste auf jeden Fall die Werkvertragsfirma Konsequenzen ziehen und notfalls aus Rücksicht auf ihre Mitarbeiter die Ausführung des Auftrags in der Fabrikhalle verweigern. Auch in einer Behördenkontrolle, die Mängel aufdeckt, wäre die Werkvertragsfirma der erste Adressat.

Mehr zum Thema 1/

Daneben stellt sich im Fall einer Corona-Infektion die Frage, inwieweit sie als ein durch unglückliche Umstände bedingter Arbeitsunfall zu werten ist. Das Sozialgesetzbuch sieht dazu ein „Haftungsprivileg des Arbeitgebers“ vor, da Arbeitgeber die gesetzliche Unfallversicherung finanzieren. Bloße Fahrlässigkeit im Umgang mit Schutzvorschriften könne damit keinen Schadenersatzanspruch gegenüber einem Unternehmen begründen, erläutert Steeger. Dazu müsse man dem Arbeitgeber nachweisen, dass vorsätzliches Fehlverhalten die Gesundheitsschädigung des Arbeitnehmers verursacht habe. Die Firma Tönnies ist für die Werkvertragsarbeitnehmer aber nicht einmal der Arbeitgeber, sondern nur Auftraggeber des Unternehmens, bei dem diese beschäftigt sind.