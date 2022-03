Stellen für Ukrainer : Wo Geflüchteten Tausende Jobs angeboten werden

Geflüchtete aus der Ukraine dürfen in Deutschland im Prinzip sofort arbeiten. Der Bedarf bei den Unternehmen ist enorm. Über eine neue Jobbörse sollen die Ukrainer schnell und unkompliziert Arbeit finden – zumindest in der Theorie.

Masha Holub war gerade im Urlaub in Barcelona, als in ihrer Heimat der Krieg ausbrach. Sie hatte nur einen Rucksack dabei und wollte zum Geburtstag ihres Bruders zurück in Kiew sein – Sorgen, dass Russland die Ukraine angreifen könnte, hatte sie vor dem Abflug nicht. „Ich hätte das nicht für möglich gehalten und dachte in den ersten Tagen die ganze Zeit: Das kann nicht sein, das ist ein böser Traum“, erzählt sie.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft.



Heute, genau einen Monat später, merkt man der 26-Jährigen am Telefon an, wie sie mit ihren Gefühlen kämpft. Einerseits wolle sie einfach nur weinen, weil die ganze Situation so furchtbar sei, erzählt sie. Weil sie sich Sorgen um ihre Familie macht, die immer noch in Kiew ist und mit der sie jeden Tag spricht. Andererseits hat sie sich entschlossen, stark zu sein, Geld zu verdienen und ihre Familie und Landsleute zu unterstützen, so gut es aus der Ferne irgendwie geht.