Corona-Krise : Wo es jetzt noch Masken gibt

In vielen Drogerie- und Baumärkten sind sie ausverkauft, in den Apotheken ist die Lage sehr unterschiedlich. Doch einige Möglichkeiten gibt es noch.

Maskenverkauf in einem Geschäft in Berlin Bild: dpa

Den großen Ansturm gab es am Mittwoch, einen Tag nachdem klar war, dass auch in Hessen bald eine Maskenpflicht gelten würde: 120 selbstgenähte Masken haben die Mitarbeiterinnen der Second-Hand-Boutique „Samt & Sonders“ im Frankfurter Stadtteil Nordend da verkauft – alle, die sie noch hatten. Am Abend setzten sich Susanne Gietz-Shaikh und drei weitere Kolleginnen daher zuhause an ihre Nähmaschinen und machten weiter. Sehr zur Freude der beiden Frauen, die gerade den Laden betreten und eigentlich nur Kleiderspenden abgeben wollten. „Schau mal, hier gibt es noch richtig viele Masken“, sagt die ältere der beiden. Unifarbene Modelle kosten 6 Euro, gemusterte mit Sternen oder Punkten 8 Euro.

Die Boutique und die angeschlossene Schneiderei sind ein soziales Projekt der Frankfurter Diakonie. Üblicherweise arbeiten hier 25 Frauen, die lange arbeitslos waren. Derzeit sind nur noch vier Kolleginnen übrig geblieben. Sie wollen helfen, die riesige Nachfrage nach Masken zumindest ein bisschen zu lindern. Denn bekanntlich haben alle Bundesländer eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beschlossen, in der Regel gilt diese spätestens von der kommenden Woche an beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Prinzipiell reicht dafür auch ein Schal oder Tuch, doch viele wollen offenbar lieber eine Maske tragen und die sind nach wie vor Mangelware.

Apotheker: Versorgungslage „weiterhin schwierig“

So gibt es zwar einige Städte, die Masken ausgeben. Lingen im Emsland zum Beispiel verkauft an seine Einwohner mehrfach verwendbare Masken zum Selbstkostenpreis von 1,50 Euro. Und Berlin will an alle Bedürftigen kostenlos Masken verteilen, sie sollen einem Sprecher zufolge voraussichtlich in den Rathäusern und Bezirksämtern ausgegeben werden. Grundsätzlich muss sich jedoch erst einmal jeder selbst um eine Bedeckung für Mund und Nase kümmern.

Was also tun? Ob in Drogeriemärkten wie DM und Rossmann oder Baumärkten wie Hornbach – bei den ersten Anlaufstellen, die einem einfallen, heißt es unisono: ausverkauft. In den Apotheken ist die Lage unterschiedlich. Einige haben gar keine, andere gleich verschiedene Masken zur Auswahl, die in der Regel aus China kommen: einfache sogenannte OP-Masken zur einmaligen Verwendung für um die 2 Euro das Stück, wiederverwendbare Masken für rund 10 Euro und sogar FFP2-Masken, die vor allem für medizinisches Personal gedacht sind.

Wie viele Masken fehlen, ist unklar. Der Apothekerverband Abda teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, die Versorgungslage sei „weiterhin schwierig“. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz für den Alltagsgebrauch sei aber besser verfügbar als die höherwertigen Masken für Ärzte und Kliniken. Vom Handelsverband HDE hieß es lediglich, man habe „keinen Überblick“, wo es noch Masken gibt.

Masken statt Nachthemden

Hoffnung machen neben den vielen kleinen lokalen Schneidereien, Hochschulen und Behindertenwerkstätten auch Unternehmen, die statt ihrer üblichen Produkte jetzt Masken herstellen – insbesondere aus der Textilindustrie. Beispiel Rösch: Statt Nachthemden und Bikinis verkauft der Tübinger Familienbetrieb jetzt Alltagsmasken aus einem Materialmix im Zweier-Pack für 19,95 Euro. Eine Übersicht über die verschiedenen Anbieter in Baden-Württemberg haben der Arbeitgeberverband Südwesttextil und das Textilnetzwerk AFBW mit der Internetplattform „Place2tex“ geschaffen, auf der Unternehmen angeben können, wie viele Masken sie derzeit produzieren.

Zustande gekommen ist eine beachtliche Liste, die nicht nur der Landesregierung, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden soll, sondern auch den Bürgern. Darauf finden sich eine Reihe von Betrieben, bei denen man online Bedeckungen für Mund und Nase kaufen kann, wenn zum Teil auch mit ein bisschen Lieferzeit: mal drei bis fünf, mal bis zu zehn Tage. Dafür gibt es bei manchem Verkäufer noch ein gutes Gefühl obendrauf. Das Maßatelier Weimper aus Herrenberg zum Beispiel bedankt sich auf Facebook ausdrücklich bei seinen Kunden: Dank der großen Nachfrage habe man Kurzarbeit und eine Schließung des Ladens bisher verhindern können.

Daneben bieten auf dem Online-Marktplatz „Etsy“ viele Hobby-Schneider selbstgenähte Masken für ab 8 Euro das Stück an, die in der Regel aus Baumwolle sind. Hier scheint es mit der Lieferung zum Teil sogar noch recht schnell zu gehen: Ein Nutzer bedankte sich erst am Mittwoch bei einem Verkäufer, die Maske sei zügig da gewesen. Und auch auf Facebook kann man Mund-Nasen-Bedeckungen aus privater Hand erwerben, zum Beispiel bei „Lisas Textilhandwerk“. Kostenpunkt: 10 Euro das Stück plus Versand.