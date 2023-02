Für den Klimaschutz sollen Inlandsflüge durch Bahnfahrten ersetzt werden. Doch in der Praxis gelingt das noch zu selten. Woran es hakt, zeigt sich besonders gut am Münchener Flughafen.

Früher müssen Deutsche Bahn und Airlines wie die Deutsche Lufthansa mal scharfe Konkurrenten gewesen sein, zumindest im innerdeutschen Verkehr. Heute ist davon keine Rede mehr. Viel lieber verweist man auf eine zunehmend enger werdende Partnerschaft der beiden Verkehrsträger. Vor zwei Jahren unterzeichneten der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und die DB sogar einen eigenen Aktionsplan. Dessen klimagetriebene Ziele: weniger Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor, eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger und eine weitere Verlagerung von Verkehr aus der Luft auf die Schiene. Heute zeigt sich: Es hat sich einiges in die gewünschte Richtung getan. Doch noch immer sind die Defizite riesig.

Das zeigt sich schon in der noch immer mangelhaften Anbindung großer deutscher Flughäfen an das Schienennetz. Bestes Beispiel: Bayern. BDL-Präsident Jost Lammers, Chef des Flughafens München , und Michael Peterson, Fernverkehrsvorstand der Deutschen Bahn , sind sich eigentlich einig: Der Airport im Erdinger Moos braucht einen Anschluss ans ICE-Netz. „Für den Münchner Flughafen gibt es dringenden Handlungsbedarf“, sagt Lammers. Doch davon müsse noch das Bundesverkehrsministerium überzeugt werden. „Leider wird dort der Bedarf aktuell nicht gesehen“, klagt der Luftfahrtmanager.

„Ungenutzte Potentiale“

Bahnmanager Peterson wiederum macht „ungenutzte Potentiale“ für eine engere Verknüpfung von Zügen und Flügen aus. „Das liegt daran, dass Schieneninfrastruktur fehlt. Wir setzen uns dafür ein, dass künftig für den Flughafen München eine Fernverkehrsanbindung besteht.“ Lammers verweist auf einen Vorschlag von Lufthansa, Bahn und Flughafen, anstelle eines Ausbaus der vorhandenen Bahnstrecke von Ingolstadt aus eine neue Verbindung entlang der Autobahn 9 mit Anbindung des Airports zu schaffen. Nach Information des „Münchner Merkurs“ hat ihm das Ministerium von Bundesverkehrsminister Volker Wis­sing (FDP) jedoch geschrieben, dass es angesichts der aktuellen Verkehre keine Grundlage für eine schnelle Planung gebe. Für die künftige Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans könne sie geprüft werden. Das kann dauern.

„Infrastruktur ist Voraussetzung für ein schnelles Angebot auf der Schiene, und sie ist Voraussetzung für eine bessere Anbindung der Flughäfen an die Bahn“, sagt Lammers. An anderen Flughäfen – in Frankfurt, Köln oder Düsseldorf – gebe es solche Anbindungen. Die seien aber nur „der erste Schritt, um Intermodalität zu stärken“. Als Beispiel hebt Peterson den Frankfurter Flughafen hervor, einen der größten in Europa. Dorthin gebe es 240 ICE-Verbindungen am Tag, sodass Passagiere keinen Inlandsflug als Zubringer für einen Lufthansa-Flug ins Ausland nutzen müssten. Laut BDL sind ein Drittel aller Inlandspassagiere Umsteiger, auf einigen Strecken liegt der Anteil über 90 Prozent.

Schlecht zu erreichen

So gut Frankfurt erschlossen wird – andere deutsche Airports sind deutlich schlechter mit Fernzügen zu erreichen. Den Flughafen Köln/Bonn fahren aus südlicher Richtung nur vier ICEs am Tag an und diese wiederum nur abends. Der Berliner Hauptstadtflughafen BER wird trotz seines Bahnhofs nur von einer IC-Linie bedient. Aus Richtung Westen kommen gar keine Fernzüge an. Und in München müssen Flugpassagiere ganz auf ICE- oder Intercity-Züge verzichten: Den Flughafen „Franz Josef Strauß“ fahren nur S-Bahnen oder Regionalzüge an.

Für Frankfurt dagegen sind immerhin kleine Erfolge zu verzeichnen. Für den Abflug dort können Lufthansa-Passagiere von 24 Städten aus – das sind sieben mehr als 2021 – direkt bei der Airline Tickets buchen, die Bahnanreise und Anschlussflug beinhalten. Die Anzahl der Verbindungen hat sich in diesem Zeitraum von 135 auf 240 Fahrten täglich erhöht. 2019 nutzten Peterson zufolge rund 400.000 Reisende das Lufthansa-Express-Rail-Angebot. Für 2022 werde man 25 Prozent darüberliegen – somit also rund eine halbe Million Kunden erreichen. Bezogen auf das Gesamtvolumen ist dies freilich kaum der Rede wert: Der Rhein-Main-Flughafen zählte nach Fraport-Angaben im vergangenen Jahr 48,9 Millionen ankommende und abfliegende Passagiere.

Ob künftig deutlich mehr Flugpassagiere in die Bahn steigen, hängt künftig vor allem von einem ab: der Schienenin­frastruktur. Mit der anstehenden Sanierung des Gleisnetzes – und mit deswegen unpünktlichen Zügen – hat der Staatskonzern freilich wohl noch bis 2030 zu kämpfen.