WLAN an Bord : Das Gratis-Surfen kommt im Flug

Erste Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Emirates lassen ihre Passagiere an Bord ohne Aufpreis ins Internet. Andere, wie etwa Lufthansa, nennen Gründe, warum sie das gerade nicht tun.

Reisen und dabei online arbeiten oder bloß einen Film über das WLAN sehen – nicht nur die Deutsche Bahn arbeitet da­ran, dass unterwegs die Gratis-Verbindung nicht abreißt. Auch erste Fluggesellschaften schaffen Netzzugang über den Wolken, die nichts mehr extra kosten soll. Der Lufthansa-Partner Singapore Airlines teilte nun mit, von Juli an allen Fluggästen, auch denen in der Economy-Klasse, volle Internetnutzung als Inklusivleistung zu geben.

Bislang war das Business- und First-Class-Passagieren sowie extremen Vielfliegern, die dem PPS-Club angehören, vorbehalten. Einzige Bedingung: Reisende müssen dem Vielfliegerprogramm Krisflyer angehören. Dem aber lässt sich mit ein paar Un­terschriften beitreten. Auch Emirates aus Dubai geht diesen Weg, gegen die persönlichen Daten für die Registrierung zum Kundenbindungsprogramm gibt es Gratis-W-Lan unterwegs.

Surfen im Flug ist bislang oft eine teure Angelegenheit. Anders als am Boden kann der Datenstrom nicht über vorhandene Mobilfunkmasten laufen, eine Verbindung via Satellit ist nötig. Die Deutsche Lufthansa verlangt aktuell 25 Euro je Langstreckenflug, für 15 Euro gibt es einen Netzzugang, der nur zwei Stunden besteht. Wer noch weniger zahlen will, kann einen Zugang buchen, bei dem die Übertragungsrate nur für kurze Textnachrichten reichen soll.

Dass kassiert wird, daran soll sich auch vorerst nichts ändern. Aus Sicht von Vorstandschef Carsten Spohr ist diese Vorgehensweise so­gar im Interesse der Kunden. „In der Luft ist die Bandbreite begrenzt. Je mehr Menschen WLAN nutzen, desto lang­samer wird die Übertragungsgeschwindigkeit“, sagte er kürzlich der F.A.Z. „Für diejenigen, die das Internet wirklich brauchen und bereit sind, dafür zu zahlen, sinkt dann die Verbindungsqualität.“ Vereinfacht gesagt: Zu viele Filmgucker machen Mitreisenden das Arbeiten schwer, was nicht zum Premium-Anspruch der Lufthansa passt.

Kunden haben „eine Lektion erteilt“

Singapore Airlines hat einen anderen Kurs eingeschlagen. Die teure Fluggesellschaft bemüht sich, verlorenen Boden ge­rade bei Kunden der preiswerteren Klassen gut zu machen. Vorstandschef Goh Choon Phong erklärte, die Kunden hätten dem Management „eine Lektion erteilt“. Dabei ging es vor allem um Mahlzeiten in der Economy Class. Die servierte die Ge­sellschaft seit Monaten „in einem Feldversuch“ nur noch in becherähnlichen Pappbehältnissen, in denen die Bestandteile der Gerichte übereinander geschichtet wa­ren.

Ein Sturm der Entrüstung brach los. Singapurer verglichen die Mahlzeit mit Ra­tionen bei der Singapurer Armee. Kunden störten sich auch an der extrem engen Bestuhlung in neuen Boeing-Flugzeugen und wichen auf günstigere Alternativen aus, die wie der Billigflieger Scoot oder die indische Vistara allerdings teils zum Konzern gehören. Unter dem Strich fürchtete das Management augenscheinlich, sich den Kundenzorn genauso zuzuziehen wie die australische Qantas mit ihrer starken Rendite-Ausrichtung.

Leisten kann sich die Luxus-Fluggesellschaft die Rolle rückwärts: Nach dem Ab­klingen von Corona verbuchte Singapore Airlines für das Geschäftsjahr bis zum 31. März einen Rekordgewinn von 2,16 Milliarden Singapur Dollar (1,5 Milliarden Euro) bei einem auf 17,8 Milliarden Singapur Dollar mehr als verdoppelten Umsatz. Die Zahlen deuten auf höhere Preise hin: Erst 2025 werde Singapore Airlines das Volumen erreichen, dass die Ge­sellschaft vor Corona hatte, sagte Goh.

Wo Passagiere offline blieben

Das Interesse am Netzzugang im Flug wächst. Emirates teilte mit, zuletzt seien 450.000 Passagiere im Monat online ge­wesen. Obwohl erst jetzt der Gratis-Zugang kommt, seien das 68 Prozent mehr als Anfang 2022. Emirates hat nach eigenen Angaben schon 300 Millionen Dollar für Konnektivität an Bord investiert. Bei Delta Airlines aus den USA läuft das Ausbauprogramm. Voller Netzzugang ist an­gekündigt – allerdings für Ende 2024. Aktuell wird der für Inlandsstrecken in den USA beworben. Interkontinental wer­den noch 69 Dollar fällig – als Mo­natsrate für ein Abonnement.

Die US-Gesellschaft Jetblue hat indes einen Pakt mit Amazon geschlossen. Filme lassen sich im Flug via Amazon Video streamen, für jeden dort gekauften Film gibt es ein paar Jetblue-Bonuspunkte. Daneben gibt es noch Airlines, deren Passagiere noch offline bleiben müssen. Von den hierzulande startenden Gesellschaften sind das unter anderem die Lufthansa-Tochtergesellschaft Brussels Airlines, TUI Fly sowie die Billigflieger Ryanair und Wizz­air.