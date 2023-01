Monika Schnitzer : Revoluzzerin mit unangenehmen Botschaften

Rente mit 70, kein Ehegattensplitting, noch mehr Einwanderung – das sind einige der unangenehm klingenden Botschaften, die Monika Schnitzer mitzuteilen hat. „Ich werde in Berlin als Revoluzzerin wahrgenommen“, antwortete die Ökonomin diese Woche während eines Besuchs beim Frankfurter Wirtschaftsjournalistenclub ICFW auf die Frage, ob sie noch stärker auf den Putz hauen müsste. Hinter der Frage stand die Sorge, dass Wirtschaftswissenschaftler den Politikern nicht deutlich genug einschärfen, wie dringend der Handlungsbedarf ist, um die Wirtschaft und den Sozialstaat zu retten.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Diese Sorge muss man sich mit Blick auf Schnitzer wohl eher nicht machen. Denn deutlich sind ihre Ansagen. So hätte es mit Frauen im Volkswagen-Vorstand keinen Dieselskandal gegeben, wie sie im Jahr 2020 im Gespräch mit der F.A.S. erklärte. Im gleichen Jahr wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen, zusammen mit der Energieökonomin Veronika Grimm. Das Gremium mit dem bürokratisch klingenden Titel berät die Bundesregierung in volkswirtschaftlichen Fragen. Die fünf Mitglieder werden daher umgangssprachlich als Wirtschaftsweise bezeichnet. Seit Oktober ist Schnitzer Vorsitzende der Wirtschaftsweisen und die erste Frau auf diesem Posten.

Zu einem ihrer Anliegen gehört es, Frauen besser als bisher zu ermöglichen, berufliche Verantwortung zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur darum, Männerseilschaften von Dummheiten wie dem Dieselskandal abzuhalten. Es geht auch darum, den Arbeitskräftemangel zu mildern, eines der größten Probleme in wohlhabenden und alternden Gesellschaften. Nach Einschätzung von Schnitzer brauchen wir mehr und vor allem längere Kinderbetreuung. Anders als etwa in Frankreich sei es hier kaum möglich, Kinder erst am späteren Abend von der Betreuung abzuholen. Schnitzer kennt das Problem aus eigener Erfahrung, denn die 61-Jährige hat neben der akademischen Karriere drei Töchter erzogen. Beliebt hat sie sich damit damals nicht gemacht. Stattdessen wurde sie als Rabenmutter bezeichnet.

Mangel an Arbeitskräften

Doch mehr Jobs für Frauen allein werden nicht reichen, um die Lücken zu füllen. Laut Schnitzer fehlen nicht nur spezialisierte und qualifizierte Fachkräfte, sondern auch immer mehr Hilfskräfte. Vorbei sind die Zeiten, in denen Arbeitskräfte aus Südeuropa oder Osteuropa in Scharen und für wenig Geld die offenen Stellen in Deutschland besetzten. Diese Länder erleben nun selbst einen Fachkräftemangel. Daher geht nach Einschätzung von Schnitzer kein Weg an noch mehr Einwanderung vorbei, auch aus Drittstaaten, sprich aus Ländern, die weit weg von Europa liegen.

Über den dadurch entstehenden gesellschaftlichen Zündstoff ist sie sich bewusst. Damit die Einwanderung dem Arbeitsmarkt wirklich hilft, schlägt Schnitzer die Ausdehnung der sogenannten Balkanregel auf weitere Länder vor. Gemäß dieser Regel dürfen Menschen einreisen, wenn sie die Zusage für einen Arbeitsplatz vorweisen können. Damit das funktioniere, müssten die deutschen Ausländerämter serviceorientierter arbeiten. Bisher täten sich selbst Hochqualifizierte mit komplizierten Behördengängen schwer, da würden Dachdecker oder Pflegekräfte erst recht das Handtuch werfen.

Mehr zum Thema 1/

Aber auch die Deutschen müssen mehr und länger arbeiten sowie auf immer üppigere Renten verzichten. „Umverteilung innerhalb einer Generation“, heißt das im wolkigen Ökonomen-Sprech. Doch Schnitzer spricht das auch in einer Klartext-Version aus: „Besserverdiener sind gesünder und leben länger“ – statistisch betrachtet. Ihnen sei daher eher zuzumuten, zugunsten ärmerer Altersgenossen auf Rentenzahlungen oder Erhöhungen zu verzichten. Auch das Rentensystem könne es verkraften, wenn die Abschläge für Geringverdiener niedriger ausfielen. Denn deren Lebenserwartung sei statistisch niedriger. Auch diese Ansage ist hoch brisant, sie stimmt aber.