APAS-Verfahren gegen EY : Wirtschaftsprüfer geben Lizenz nach Wirecard-Skandal zurück

FAZ Plus Artikel: Wirecard, Adler, Greensill : In Kritik geratene Wirtschaftsprüfer schießen zurück

Die Schieflage des Immobilienunternehmens Adler hat böse Erinnerungen an den Wirecard-Skandal geweckt. In beiden Fällen sind auch die Wirtschaftsprüfer in die Kritik geraten. Die erleben wilde Zeiten