Die für die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer zuständige Behörde APAS braucht für ihre umfangreichen und neuen Aufgaben mehr Fachkräfte, als sie finden kann. So schreibt der Präsident der Abschlussprüferaufsichtsstelle, Michael Sell, im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht: „Die angespannte Personalsituation der APAS konnte 2022 bis heute nur unzureichend verbessert werden.“ Die APAS hat zuletzt mit ihren weitreichenden Ermittlungen im Wirecard-Bilanzskandal und den daraus folgenden historischen Sanktionen gegen die Wirtschaftsprüfung EY Schlagzeilen gemacht.

Der Fall Wirecard hat die APAS laut Sells Vorwort im Jahresbericht auch im Jahr 2022 weiter stark beschäftigt, nachdem die Behörde im Juni 2020 die Ermittlungen gegen EY und einzelne Wirtschaftsprüfer aufgenommen hatte. Im Herbst 2022 wurden diese Ermittlungen im Wesentlichen abgeschlossen. Ab Oktober begann die Sitzung der für Berufsaufsicht zuständigen APAS-Beschlusskammer, auf der fünf Mitglieder die Ergebnisse der Ermittlungen beurteilten und juristisch bewerteten. Die Sitzung wurde im Januar 2023 fortgeführt und im März, kurz vor Ostern, wurden dann die Entscheidungen getroffen.

Nicht nur Wirecard hält die APAS auf Trab

Fachpersonal braucht die APAS nicht nur für das Mammutverfahren in Sachen EY und Wirecard, sondern auch für zahlreiche weitere Fälle und Aufgaben. So inspizierte die APAS im Jahr 2022 13 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Die Inspektionen bezogen sich auf die Qualitätssicherungssysteme der Prüferpraxen, deren Transparenzberichte und 43 Prüfungsmandate. Fünf weitere Prüfungsaufträge untersuchte die APAS gemeinsam mit der US-Prüferaufsicht PCAOB im Rahmen von „Joint Inspections“.

Der Personalmangel bei der APAS hat mit der Demographie und der Konkurrenz auf dem Stellenmarkt für Wirtschaftsprüfer und Beamte zu tun. Laut APAS-Präsident Sell gehen zahlreiche Wirtschaftsprüfer aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand, während nicht in ausreichendem Maße neue Berufsträger nachwachsen. Dieses „Nachwachsen“, wie Sell es nennt, braucht auch deshalb so viel Zeit, weil Wirtschaftsprüfer nicht nur einen Hochschulabschluss benötigen, sondern auch ein schweres Berufsexamen mit hohen Durchfallquoten absolvieren müssen. Hinzu kommt, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und private Unternehmen ebenfalls hoch qualifizierte Bilanzfachleute suchen und zumindest in finanzieller Hinsicht oft bessere Konditionen bieten können als eine Behörde. Dieses Manko können staatliche Arbeitgeber zwar durch Jobsicherheit und geregelte Arbeitszeiten kompensieren, allerdings beklagt der APAS-Leiter auch Nachteile im Vergleich zu anderen Behörden. So herrsche beim Ringen um juristische Fachkräfte laut Sell kein „Level playing field“ mit Finanzaufsichtsinstitutionen wie der Bafin oder der Bundesbank. Das zeige sich an der Abwanderung einzelner APAS-Mitarbeiter in die Ministerialverwaltung oder daran, dass Berufseinsteiger andere Finanzaufsichtsbehörden bevorzugten.

Sell fordert, dass sich die Rekrutierungssituation der APAS auf dem schwierigen Markt für Wirtschaftsprüfer und Juristen unbedingt verbessern müsse, damit Berufsaufsichtsverfahren zügiger bearbeitet werden können. Auch warnt er, dass sich die Situation verschärfen werde, wenn für die APAS neue Aufgaben hinzukommen. Als Beispiele nennt er die Aufsicht über die Prävention gegen Geldwäsche oder die Inspektion der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Sell selbst ist Rechtsanwalt und Steuerberater und hat die Leitung der APAS im September 2021 übernommen. Sein Vorgänger musste unrühmlich abtreten, weil im Wirecard-Untersuchungsausschuss her­ausgekommen war, dass er privat in Wirecard-Aktien angelegt hatte. Durch den Wirecard-Skandal hat die Rolle der APAS an Bedeutung gewonnen.

Die Behörde beschäftigt sich aber noch mit weiteren kniffligen Fällen der Berufsaufsicht über die Wirtschaftsprüfer, zum Beispiel mit den Jahresabschlussprüfungen bei der Greensill Bank aus Bremen, durch deren Insolvenz im Jahr 2021 zahlreiche Städte und Gemeinden ihre bei dem Geldinstitut angelegten Einlagen verloren. Auch die Prüfung der Bilanzen des kriselnden Immobilienunternehmens Adler sind ein Fall für die APAS. Der Wirecard-Skandal ist mit den gegen EY verhängten Sanktionen noch nicht abgehakt. Denn nun muss die Behörde die amtlichen Bescheide erstellen, was angesichts des komplexen Sachverhalts aufwendig ist. Es wird erwartet, dass der Bescheid an die Wirtschaftsprüfung EY in der zweiten Jahreshälfte fertiggestellt und verschickt wird.