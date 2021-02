Wirtschaftskrimi um PR-Agentur : Wirecard, Saudi-Arabien und ein Laptop in der Ostsee

Die Schlammschlacht um die PR- und Lobbyagentur WMP Eurocom, die lange zu den einflussreichsten des Landes zählte, hatte schon bisher so einiges zu bieten: Es ging um Geheimdienste, fragwürdige Arbeit für das saudische Königshaus, schwarze Listen für unliebsame Journalisten und Öffentlichkeitsarbeit, die den Wirecard-Konzern „unverwundbar“ machen sollte. Nun aber geht der Streit rund um die illustre Agentur, in deren Aufsichtsrat bis zu einer Rücktrittswelle im Sommer ein ehemaliger Finanzminister, ein früherer Porsche-Chef und ein ehemaliges CDU-Vorstandsmitglied saßen, vor Gericht weiter. Das sagten der neue Vorstandsvorsitzende Ulrich Porwollik und der neue Aufsichtsratschef Bernhard Link der F.A.Z. Der WMP-Mehrheitsaktionär und ehemalige „Bild“-Chefredakteur Hans-Hermann Tiedje will sich nicht öffentlich äußern.

„Das ist ein Kriminalfall Inacker“, sagt Link, der einst im Vorstand der Münchner Bank war. Er ist aufgebracht, wenn es um den ehemaligen Vorstandschef geht. Michael Inacker hat die Agentur bis zum Sommer geleitet. Der ehemalige Journalist war unter anderem für die F.A.Z. und das „Handelsblatt“ tätig und hat in der Presse-Abteilung von Daimler und Metro gearbeitet. Jetzt aber steht Inacker, der inzwischen seine eigene Agentur gegründet hat, ein Rechtsstreit mit WMP ins Haus: „Die Strafanzeige wurde am 29.1. bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt“, sagt Link. „Wir werfen ihm schwere Untreue vor.“

Michael Inacker lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Er sei mit seiner neuen Agentur, der Com-Transform-Media, Wettbewerber von WMP, lässt er über seinen Anwalt mitteilen: „Das jetzige Vorgehen der WMP, mittels offenkundig haltloser Vorwürfe eine Strafanzeige zu erstatten und zeitgleich dieselben Vorwürfe in der Presse zu streuen, folgt einem bekannten Muster: Es stellt den kaum verhüllten Versuch dar, die Staatsanwaltschaft und einzelne Medien zu eigenen Wettbewerbszwecken zu instrumentalisieren.“ WMP wolle einem neuen Wettbewerber einen „möglichst großen Rufschaden“ zufügen. „Die vom Aufsichtsrat der WMP in den Raum gestellten Anschuldigungen“, schreibt Inackers Anwalt, „entbehren sämtlich einer sachlichen Grundlage.“ Herr Inacker werde diese gegenüber den zuständigen Stellen ausräumen.

Zweimal Arabische Halbinsel

„Es geht um zwei Vorfälle“, sagt der Anwalt von WMP. Beide hätten den Ruf der Agentur enorm geschädigt. „Zahlreiche Aufträge sind weggebrochen. Das ist ein erheblicher Vermögensschaden.“ Der Strafrahmen gehe bei schwerer Untreue bis zu zehn Jahren Haft. „Das wird aber nicht so hoch ausfallen“, sagt selbst der WMP-Anwalt. Beide Vorfälle haben mit der Arabischen Halbinsel zu tun. Im ersten geht es um ein „Positionspapier, das für das saudische Königshaus erstellt wurde“, sagt er. Der Fall datiert aus dem Jahr 2018. Damals wurde kurz nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi bekannt, dass WMP in Deutschland für Saudi-Arabien Lobby- und PR-Arbeit gemacht hat. In dem Papier rühmte sich die Agentur ihres angeblich großen Einflusses auf Politik und Medien in Deutschland. Journalisten, auch aus der F.A.Z., wurden namentlich aufgeführt. Deren Berichterstattung sei angeblich beeinflusst worden, wurde in dem Dokument behauptet.