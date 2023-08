Schon das neue deutsche „Sorgfaltspflichtengesetz“ gilt im Mittelstand als Bürokratiemonster – und es droht eine Verschärfung. In einem Schreiben an den Bundeskanzler schlagen Arbeitgeberpräsident und Handwerkspräsident Alarm.

Deutschland steuert in die Rezession. Deshalb plant die Bundesregierung derzeit neben der Kindergrundsicherung auch Hilfen für die Wirtschaft und Bürokratieabbau. Doch auf europäischer Ebene schreitet ein Vorhaben voran, mit dem besonders aus Sicht mittelständischer Unternehmen neue schwere Belastungen drohen: die EU-Lieferkettenrichtlinie – die aller Voraussicht nach eine Ver­schär­fung des erst im Januar eingeführten deutschen „Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes“ bringen wird.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Handwerkspräsident Jörg Dittrich haben dazu nun einen Alarmruf an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschickt. „Die Politik muss hier die Grenzen des tatsächlich Leistbaren erkennen und respektieren“, schreiben sie in einem Brief an den Kanzler und appellieren an ihn, sich für grundlegende Änderungen der EU-Richtlinienentwürfe einzusetzen. „Weitere Belastungen können den Betrieben nicht zugemutet werden“, warnen sie in dem Brief, der auch der F.A.Z. vorliegt. Dittrich vertritt mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) eine Million Mittelständler. Die Arbeitgeber-Bundes­verei­nigung BDA ver­tritt Betriebe aller Bran­chen als Sozialpartner-Spitzenverband.

Die Lieferkettenregulierung verpflichtet Unternehmen, auf der ganzen Welt auf Menschenrechte und Umweltstandards bei Zulieferern und Geschäftspartnern zu achten – unterlegt durch Berichts- und Kontroll­pflichten sowie Haftungs­risiken und Bußgeld­drohungen. Schon das deutsche Gesetz, das Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch mit der alten Regierung durchgesetzt hatte, stößt in der Wirtschaft auf starke Widerstände. Es ist seit Januar in Kraft und gilt bisher für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Von 2024 an sinkt die Grenze auf 1000 Beschäftigte. Die vom EU-Parlament im Juni beschlossenen Pläne sehen eine von 250 vor.

Geplante EU-Richtlinie ist Belastung für mittelständische Unternehmen

Außerdem sollen Unternehmen damit künftig neben der Zulieferseite auch die „nachgelagerte Kette“ überwachen – die „alle Aktivitäten der Geschäftspartner hinsichtlich Vertrieb, Transport, Lagerung oder Entsorgung“ umfasst, wie das Bun­des­­arbeits­minis­terium erklärt. Dulger und Dittrich erinnern Scholz daran, dass sich die Ampel zur Liefe­rketten­gesetz­­gebung nicht nur im Koalitions­ver­trag auf ein Vorgehen festgelegt hat, das „kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert“. Im Dezember 2022 hat sie dies wortgleich in einer förmlichen Proto­koll­erklärung zu dem Brüsseler Vorhaben niedergelegt.

Die beiden stellen heraus, dass die Vorgaben tatsächlich auch Unternehmen mit Beschäftigtenzahlen unterhalb der Grenzwerte beträfen – denn diese bekämen den Druck über ihre Geschäfts­bezie­hun­gen zu größeren Unter­nehmen weitergereicht. Obwohl das deutsche Gesetz bisher erst mit der 3000er-Grenze gilt, sähen sich Mittelständler „als Dienstleister oder Zulieferer in Lieferketten teils mit nicht erfüllbaren Anforderungen konfrontiert.“ Und dies seien absehbar mehr als Anlaufschwierigkeiten – es drohe ein „Rückzug deutscher Unternehmen aus den Wertschöpfungsketten in bestimmten Regionen oder Sektoren“. Deutschland dürfe „keinem der aktuell vorliegenden Entwürfe der EU-Institutionen zustim­men“, mahnen Dulger und Dittrich. Der Mittelstand brauche „einen deutlich praktikableren und einfacheren Ansatz“.

Mehr zum Thema 1/

Wie sehr schon das aktuelle Lieferkettengesetz in der Wirtschaft als Belastung wahrgenommen wird, hat auch eine Erhebung des Justizministeriums zur Vorbereitung des geplanten Bürokratieentlastungsgesetzes gezeigt: Dutzende Verbände war­en eingeladen, Vereinfachungsvorschläge einzu­rei­chen – und dabei wurde kein anderes Thema häufiger aufgerufen als Probleme mit dem Liefer­kettengesetz. Auf einer Internetseite des Arbeitsministeriums zur Lieferkettenregulierung tritt Scholz’ SPD-Parteifreund Heil indes mit anderem Zungenschlag auf: „Unsere Bemühungen gehen solange weiter, bis ein ambitionierter und wirksamer Rechtsrahmen für Unternehmen in der EU geschaffen ist.“