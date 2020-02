Vor der Hamburg-Wahl : Start-up gegen Hafenkran

Gunther Bonz kennt den Hamburger Hafen wie kaum ein Zweiter. Der 63 Jahre alte Verwaltungsjurist war Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde, bevor er Generalbevollmächtigter von Eurogate wurde, einem Hafenbetrieb, der einen der vier großen Containerterminals in der Stadt steuert. Seit einem knappen Jahrzehnt ist er zudem Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg (UVHH). Für dessen Mitglieder, gut 100 Unternehmen in den Gewerbegebieten rund um die Kaianlagen südlich der Elbe, steht einiges auf dem Spiel, wenn am Sonntag das Landesparlament der Hansestadt, die Bürgerschaft, neu gewählt wird. „Entweder der Hafen wird gestärkt, oder wir fallen im Wettbewerb weiter zurück“, sagt Bonz.

Viele UVHH-Mitglieder fürchten, dass ihr Geschäft schwieriger wird, wenn die rot-grüne Koalition mit neuem Kräfteverhältnis weiterregiert, worauf alle Wahlumfragen hindeuten. Zwar werden die Hamburger Sozialdemokraten, die sich als Freunde der Hafenwirtschaft geben, wohl stärkste Kraft bleiben, trotz aktueller Diskussionen um Cum-Ex-Geschäfte und die Warburg-Bank, die den SPD-Bürgermeister und früheren Finanzsenator Peter Tschentscher in Erklärungsnot bringen. Die Grünen dürften ihren Stimmanteil aber trotzdem fast verdoppeln und werden auf mehr Posten im Senat pochen. Bonz fürchtet, dass das zu strengeren Ökoauflagen führt, die dem Standort schaden. Der Hafen dürfe nicht zum „grünen Versuchslabor“ werden, sagt er.