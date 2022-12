Kronzeuge im Strafprozess : „Wirecard war ein Krebsgeschwür“

Anderthalb Meter trennen die einstigen Vertrauten. Markus Braun sitzt, sein Kinn auf die gefalteten Hände gestützt, auf der mittleren Anklagebank. Er liest in den Ausführungen von Oliver Bellenhaus mit. Dieser blendet die Anwesenheit des früheren Wirecard-Chefs in seinem Nacken aus, blickt auch in den kurzen Pausen starr zur Richterbank. Am Montag gehört dem 49 Jahre alten mitangeklagten, früheren Geschäftsführer der Wirecard-Tochtergesellschaft in Dubai die Aufmerksamkeit im Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bellenhaus ist der Kronzeuge der Anklage. Aus der ersten Reihe redet er mehrere Stunden ununterbrochen. 97 Seiten, dazu noch weitere 15 Seiten Anlagen, verliest Bellenhaus von einem Tablet. Seine Einlassung ist gespickt mit tiefen Einblicken in den Wirecard-Konzern, der Psychologie der Führungsriege um Konzernchef Braun und deren Gier.