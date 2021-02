Wirecard-Skandal : Markus Brauns treue Dienerin

Markus Braun stand jahrelang an der Spitze von Wirecard. Seine Schwester war die Frau hinter seinem Privatvermögen. So mietete Braun teure Immobilien und investierte in einen Münchner Club.

Das traute Verhältnis zwischen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und seiner Schwester zeigt sich schon in dem Kürzel „Mx“. Diese Grußformel verwendete Marlies oft in ihren E-Mails an ihn; „M“ steht für Marlies, das kleine „x“ für „Kuss“. Der Inhalt des Schriftwechsels dreht sich häufig um Geschäftliches, die Schwester ist die Frau hinter den privaten Deals des Möchtegern-Visionärs, der seit vorigem Sommer in Untersuchungshaft sitzt. „Die Schwester von Herrn Dr. Braun war nie als Vermögensverwalterin eingesetzt“, sagt die Rechtsanwältin der Braun-Geschwister zwar. Aber auch ohne offiziellen Titel kümmerte sie sich offenbar jahrelang um dessen Vermögen.

Aus internen Geschäfts-E-Mails, die dieser Zeitung vorliegen, geht zweifelsfrei hervor, dass Schwester Marlies zwischen 2014 und 2020 als Rechtsbeistand – Englisch: Legal Counsel – Markus Brauns Beteiligungsgesellschaft (MBB) zur Seite stand. 2017 assistiert sie, als Braun über seine private Vermögensverwaltung MBB Millionen in die Beteiligung an einem privaten Club investiert. Im selben Jahr erstellt Marlies einen Liquiditätsplan und erinnert ihren Bruder an fällige Zinszahlungen in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro, unter anderem für einen Deutsche-Bank-Kredit. Ebenso laufen ein Teil der georderten Wirecard-Aktien sowie der Kauf von Kunstgemälden für fast 250000 Euro über Marlies. Etwas profaner ist eine Buchung eines Kurztrips nach Saint-Tropez an der Côte d’Azur. Kostenpunkt für drei Übernachtungen von drei Personen: gut 5000 Euro.