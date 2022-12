Wirecard-Prozess : „Bellenhaus ist Haupttäter“

Es ist sein großer Auftritt. Also betritt der Strafverteidiger Alfred Dierlamm am Montag eine halbe Stunde vor seinem Mandanten, dem einstigen Wirecard-Chef Markus Braun, den Gerichtssaal in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. In seiner gut zweistündigen Gegenerklärung zur Anklage entwirft er ein gänzlich anderes Bild der mutmaßlich kriminellen Machenschaften beim insolventen vormaligen Dax-Konzern: Braun war das Opfer, betrogen vom ebenfalls angeklagten Oliver Bellenhaus, dem Kronzeugen der Anklage. Schon nach kurzer Zeit hat Dierlamm den Mammutprozess vor dem Landgericht München I damit um 180 Grad gedreht.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Dierlamm trägt seelenruhig vor, erhebt sich dafür noch nicht einmal, und nur einigen prägnanten Sätzen verleiht er durch besonders langsame Betonung der Worte und dazu passender, rhythmischer Handbewegung Nachdruck: „Bellenhaus ist kein Kronzeuge. Bellenhaus ist Haupttäter einer Bande, deren alleiniges Ziel es war, hohe Geldsummen aus der Wirecard AG herauszuleiten und zu veruntreuen.“ In genau dieser Rolle sieht die Münchner Staatsanwaltschaft aber den angeklagten Braun.

Aussetzung des Verfahrens gefordert

Gegen die Ermittlungsbehörde erhebt Dierlamm schwere Vorwürfe: Sie halte Unterlagen aus dem Ausland zurück, vor allem Braun entlastende Hinweise zu dem sogenannten Drittpartnergeschäft, das Wirecard in jenen Ländern betrieben hatte, in denen dem Zahlungsabwickler Lizenzen fehlten. Weil außerdem zu wenig Zeit für die Einsicht neuer Akten bestehe, fordert er die Aussetzung des Verfahrens. „Vier Wochen vor der Hauptverhandlung 44.000 neue Aktenseiten“, so Dierlamm.

Der 53 Jahre alte Braun, der Vater einer kleinen Tochter ist, sitzt Dierlamm zufolge völlig zu Unrecht in Untersuchungshaft. Es bestehe keine Fluchtgefahr, sein Mandant habe sich vor zwei Jahren freiwillig gestellt und eine Kaution von 5 Millionen Euro hinterlegt. Da aber die Staatsanwaltschaft den langjährigen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek „ungehindert“ habe laufen lassen, sei klar gewesen: „Markus Braun muss hinter Gitter.“ Eine derartige Kriminalisierung eines Mandanten habe er in seinen mehr als 30 Berufsjahren noch nicht erlebt, sagt Dierlamm. „Die Vorverurteilung von Herrn Doktor Braun ist ebenso beispiellos wie prägend für dieses Verfahren.“

Den Kronzeugen Bellenhaus, der Braun im Ermittlungsverfahren schwer belastet hat, stellt Dierlamm als völlig unglaubwürdig hin. Er sei es gewesen, der gemeinsam mit Marsalek und anderen Geschäfte frei erfunden habe, um Banken und andere Kreditgeber um mehr als 3 Milliarden Euro zu prellen. Er habe die Transaktionsdaten für das Drittpartnergeschäft gelöscht, um bei der Staatsanwaltschaft das von ihm veruntreute Geld nicht offenlegen zu müssen. Braun habe dagegen an das Unternehmen geglaubt und noch kurz vor dem Zusammenbruch Wirecard-Aktien für 2,5 Millionen Euro auf Kredit gekauft. Er habe dazu eine Immobilie belastet, in der seine Familie wohne: „Eine geradezu abwegige und absurde Vorstellung, dass ein Bandenanführer so handelt.“

Schwere Versäumnisse

Im Ermittlungsverfahren will Dierlamm schwere Versäumnisse der Strafverfolger festgestellt haben. Diese seien den Aussagen ihres Kronzeugen, dass es das Drittpartnergeschäft vom Jahr 2015 an nicht gegeben habe, blind gefolgt. „Null Umsatz“ habe es auf den Konten gegeben, soll Bellenhaus wiederholt gesagt haben. Dierlamm zufolge sollen jedoch allein 750 Millionen Euro an vier „Veruntreuungsgesellschaften“ geflossen sein, die von Bellenhaus, dem damaligen Wirecard-Statthalter in Dubai, verantwortet wurden. Die Ermittler hätten nicht einmal die Frage gestellt, wann sich das Drittpartnergeschäft „in Luft aufgelöst“ habe. Sie hätten den einfachen Ermittlungsgrundsatz „Follow the money“ vernachlässigt – und das ausgerechnet in einem der größten Wirtschaftsstrafverfahren in Deutschland: „Folge dem Geld, und du kommst zum Täter.“

Dierlamm geht noch weiter in seinen Anschuldigungen gegen die Staatsanwaltschaft. Keiner der 450 vernommenen Zeugen habe Braun beschuldigt. Es existierten keine Mail, keine Chat-Nachricht, die eine Täterschaft Brauns belegten, sagt Dierlamm. Bellenhaus sei maßgeblich an der Veruntreuung von Milliardenbeträgen beteiligt gewesen. „Herr Braun taucht in diesen Schattenstrukturen in keiner Weise auf.“ Auch dem Insolvenzverwalter Michael Jaffé stellt Dierlamm ein schlechtes Zeugnis aus. Dieser sei zu lange dem falschen Narrativ der Staatsanwaltschaft gefolgt, statt sich auf die Suche nach dem verschwundenen Geld zu machen. Noch bis Mitte des Jahres 2021, also gut ein Jahr nach der Wirecard-Pleite, habe sich der Insolvenzverwalter kein einziges Drittpartnerkonto angeschaut.

Als „hanebüchen“ und „abwegig“ bezeichnet am Nachmittag Bellenhaus’ Verteidiger Florian Eder die Erzählung von Dierlamm. Ihr Wahrheitsgehalt tendiere gegen null. Die Attacken auf seinen Mandanten hätten dagegen Methode: „Angriff mit Gegenangriff zu beantworten ist das eintrainierte System der Wirecard AG“, sagt Eder. Dierlamms Version sei ohnedies unplausibel: Könne man ernsthaft glauben, dass sich Bellenhaus, der irgendwo Milliarden gebunkert habe, aus dem sicheren Ausland auf den Weg nach Deutschland mache, sich einem äußerst risikoreichen Vernehmungsmarathon mit ungewissem Ausgang aussetze, „nur um dem unschuldigen Dr. Braun etwas anzuhängen“? Und der Kronzeuge gar als Haupttäter der Bande? „Das war mir auch neu“, sagt Eder stirnrunzelnd.

Mehr zum Thema 1/

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft lobt er hingegen: „Die Wirecard als solche war schlichtweg ein Blendwerk.“ Und stellvertretend für seinen Mandanten entschuldigt sich Eder bei den Geschädigten. Dass er wie Dierlamm den angeklagten Braun zu diesem Kreis zählt, muss bezweifelt werden.