Skandal um Wirecard : Vorstand muss gehen, Vorstandschef bleibt

Wirecard hat seinen Organisationsvorstand Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend und reagierte damit auf das Desaster um die Jahresbilanz des Zahlungsabwicklers. Im Mai waren Marsaleks Aufgaben im Zuge eines Vorstandsumbaus schon beschnitten worden. Marsalek war für den Geschäftsbereich Asien und das Geschäft mit Drittpartnern verantwortlich, der im Mittelpunkt des Bilanzskandals steht.

Das Unternehmen aus Aschheim bei München bietet Händlern im Internet die Abwicklung von elektronischen Zahlungen und deren Risikoabsicherung an. An der Transparenz dieses Geschäftsmodells gab es früh Zweifel, über die vor allem die britische „Financial Times“ berichtete. Beim Drittpartnergeschäft geht es darum, dass Wirecard in Ländern, in denen der Zahlungsabwickler keine Lizenz für diese Finanztransaktionen besitzt, mit Banken kooperiert, die eine Lizenz haben. Die Verbindung stellten Partnerfirmen her. Aus diesem Geschäft stammt ein Großteil des Wirecard-Gewinns.

Markus Braun, der noch amtierende Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG, ist lange für seine beachtliche unternehmerische Leistung gefeiert worden. Aus einem Start-up-Unternehmen, das nach dem Zusammenbruch der New Economy zunächst Online-Zahlungen für die Porno- und Glücksspielindustrie abwickelte, machte er binnen zwei Jahrzehnten einen internationalen Zahlungsverkehrsanbieter. Wirecard galt als die erfolgreichste deutsche Gründerstory. Vorläufiger Höhepunkt: Der Aufstieg in den Dax im Herbst 2018.

Auf den Aufstieg folgte der Fall

Seitdem geht es abwärts. Denn schon wenige Monate nach der Erstnotiz im obersten Segment der Deutschen Börse wurden Gerüchte laut, das Unternehmen aus dem Münchner Vorort Aschheim frisiere die Bilanzen und täusche Geschäfte vor, die es gar nicht gebe. Vorläufiger Tiefpunkt: Die „Anzeige gegen unbekannt“ vom Donnerstag, weil der Nachweis über 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten fehlt und sich das Unternehmen nun als „Opfer eines gigantischen Betrugs“ sieht. Über rund ein Viertel der Bilanzsumme gibt es demnach keine ausreichenden Prüfungsnachweise, die Wirtschaftsprüfer von EY verweigerten in letzter Minute das Testat der Jahresbilanz.

Mit diesem wollten Braun und sein Finanzvorstand Alexander von Knoop am Donnerstag vor die Öffentlichkeit treten. Jetzt können beide eigentlich nur noch zurücktreten, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus dem Umfeld des Konzerns. Denn unabhängig davon, ob die schwerwiegenden Vorwürfe zutreffen, mit denen sich seit einigen Tagen die Finanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft München befassen, zeigt der Fall doch eines: Wenn Wirtschaftsprüfer Zahlungsströme über 1,9 Milliarden Euro nicht verifizieren können, muss es erhebliche Defizite in der Buchführung des Unternehmen geben. Die Verantwortung dafür liegt zweifelsfrei beim Vorstand.

In anderen Unternehmen wäre Braun als Chef wohl schon viel früher herausgeflogen. Das Problem ist aber, dass er nicht nur mit 7 Prozent der Aktien größter Einzelaktionär des eigenen Unternehmens ist, sondern auch das strategische Mastermind hinter Wirecard. Deshalb sahen Beobachter den von der Deutschen Börse gekommenen und als durchsetzungsstarken Aufräumer geltenden Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann in einer Zwickmühle: Braun müsste gehen – doch zu ersetzen sei er kaum. Durch die Vorgänge am Donnerstag dürfte sich die Situation grundlegend verändert haben.

Braun erweckte stets den Eindruck, dass an den Verdächtigungen nichts dran sei und sich früher oder später alles aufklären lasse. Ohnehin sprach der 51 Jahre alte Österreicher am liebsten über die Zukunft des bargeldlosen Bezahlens. Ungeachtet aller Vorwürfe über die Bilanzierungspraktiken liefen die Geschäfte des Zahlungsabwicklers ausgesprochen gut. „Digitale Zahlungsvorgänge haben in einigen Ländern die Bargeldzahlung bereits überholt. Unsere strukturellen Wachstumstreiber offenbaren ein erhebliches Potential und sind somit auch ein Ausblick auf Wirecards Zukunft“, schwärmte Braun Ende Februar, als er die vorläufigen Geschäftszahlen verkündete. Sie waren für ihn „ein sehr deutlicher Beleg für die nachhaltige Ertragsstärke unseres Geschäftsmodells“.

Für Klarheit um das Drittpartnergeschäft sollte ein Sondergutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sorgen. Zwar fanden die Prüfer keine Belege für den gravierenden Vorwurf der Bilanzfälschung. Aber sie monierten in ihrem 74-seitigen Bericht diverse Mängel im Controlling und der Dokumentation. Ausgerechnet das Partnergeschäft konnten die Prüfer nicht genauer unter die Lupe nehmen, wie sie berichteten. Weder zu den Geschäftsbeziehungen noch über die Umsätze konnte KPMG eine verlässliche Aussage treffen. Zudem gebe es keine ausreichenden Nachweise für Zahlungen auf ebenjene Treuhandkonten, die Wirecard zu Gunsten seiner Partner unterhält, hieß es.

Die Gelder auf diesen Konten stammen aus den Gebühren, welche die Partnerfirmen dem Münchner Konzern schulden – und um deren Existenz jetzt der Vorstand fürchtet. Das jedenfalls ist der Hintergrund der am Donnerstag erstatteten Strafanzeige. Darum könnte sich der „gigantische Betrug“ drehen, über den ein Wirecard-Sprecher mutmaßte.

Gigantisch waren stets die Kursreaktionen der Aktie, sobald es Neuigkeiten von oder über Wirecard gab. Die Veröffentlichung des KPMG-Sondergutachtens Ende April ging beispielsweise mit einem Kurssturz von fast 40 Prozent einher, abermals wurden auf einen Schlag mehrere Milliarden Euro Kapital vernichtet. Es brachte auch den Aufsichtsrat unter dem Vorsitzenden Thomas Eichelmann in die Bredouille. Er hatte im Oktober vorigen Jahres das Sondergutachten bei KPMG in Auftrag gegeben, um das Vertrauen in das Geschäft von Wirecard wiederherzustellen. Jetzt muss er sich mit der Frage beschäftigen, ob das Vertrauen auch nur ansatzweise zurückgewonnen werden kann, wenn er den Vorstand entlässt, einschließlich des Vorsitzenden Braun. Selbst wenn dieser als strategischer Kopf unersetzbar erscheint.